Hannover

Eine rote Schleife als Symbol im weltweiten Kampf gegen Aids. Seit Jahren symbolisiert die Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids. Im Zeichen dieser roten Schleife steht auch der jährliche Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. In diesem Jahr jährt sich die Entdeckung des Krankheitsbildes Aids bereits zum 40. Mal. Das Virus wurde hingegen erst wenige Jahre später entdeckt. Noch heute – viele Jahre nach der Entdeckung – sind Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert sind, vielen Vorurteilen und enormer Diskriminierung ausgesetzt.

Auch Sebastian Bathge (41) ist HIV-positiv. Er selber bezeichnet sich aber keineswegs als HIV-Betroffener. Denn: „Betroffener impliziert etwas krankes, eine HIV-positive Person ist aber nicht krank.“ Genau das ist das Problem in der Gesellschaft. „Es gibt immer noch diese Stigmatisierung, dass die Personen krank sind.“ Der 41-Jährige hat für sich in den vergangenen Jahren gelernt: „Je selbstbewusster ich damit umgehe, desto erstaunter und gelassener sind die Personen mir gegenüber.“

„Es war wie im Rausch“

Doch das war nicht immer so. Als Bathge 2014 die Diagnose bekam, war einer seiner ersten Gedanken: „Ich mache mir noch ein paar schöne Jahre und dann ist gut.“ Damals hatte er während eines Dates mit einem unbekannten Mann ungeschützten Geschlechtsverkehr. „Es passte einfach alles, die Umgebung, die Stimmung. Es war wie im Rausch“, erzählt Bathge. Etwa drei Wochen später sei er krank gewesen, musste sich übergeben, hatte keinen Appetit. Extremer Nachtschweiß und geschwollene Lymphknoten kamen hinzu. „Mir ging es mehrere Wochen wirklich schlecht.“ Erste Diagnose: Die Geschlechtskrankheit Syphilis.

Eine rote Schleife ist das Symbol im weltweiten Kampf gegen HIV und Aids. Quelle: Arne Dedert

Im Krankenhaus seiner Heimat Magdeburg wurde Bathge behandelt. Nach wenigen Tagen musste er zum Gespräch mit dem Arzt. „Da hab ich die Diagnose HIV bereits befürchtet.“ Bathge behielt recht. Er ist HIV-positiv. „Es war ein Gefühl, als würde ich unangeschnallt im Auto gegen eine Betonwand knallen.“ Der Arzt sei in dem Moment keine Unterstützung gewesen, ganz im Gegenteil: „Aus meiner heutigen Sicht kann ich sagen, dass der Arzt überhaupt nicht professionell war. Er hat total gestottert und seine Ängstlichkeit auf mich übertragen.“ In der Klinik sei Bathge sehr abwertend behandelt worden. Niemand habe mit ihm gesprochen, er fühlte sich wie ein Aussätziger.

Selbststigmatisierung gegenüber den Eltern

Während seiner Zeit im Krankenhaus bekam Bathge Besuch von seinen Eltern. Erzählt hat er ihnen bis heute nur von der Syphilis. „Ich denke, das meine Eltern bereits wissen, dass ich HIV-positiv bin, aber sie haben nie gefragt und ich wollte es nie erzählen.“ Diese Form des Outings könne Bathge nicht leiden. Außerdem habe sein Vater schon früher abwertende Reaktionen gegenüber dem Thema Homosexualität gehabt. Wie sollte er dann wohl auf eine HIV-Infektion reagieren? „Ich bringe es gegenüber meiner Eltern nicht über die Lippen.“ Ein wenig Selbststigmatisierung ist trotz seines positiven Umgangs mit der Infektion also auch in Bathge noch immer verwurzelt.

Ein besonders positives Erlebnis ist ihm von einem seiner besten Freunde in Erinnerung geblieben. „Nachdem ich ihm von meiner HIV-Infektion erzählt habe, ist er zunächst auf die Toilette gerannt. Aber schon ganz kurze Zeit später kam er wieder und hat mich einfach ganz fest in den Arm genommen.“ Ein wunderschönes Gefühl, so Bathge.

Kontaktstellen Für Personen auf der Suche nach Hilfe, Ansprechpartnern, Beratungen oder Informationen zu Formularen oder Fachärzten und Fachärztinnen in Bezug auf HIV oder Aids sind, ist die hannöversche Aidshilfe – auch bekannt unter dem Checkpoint Hannover – eine Anlaufstelle in Hannover (Lange Laube 14, 30419 Hannover, Telefon: 0511 19411). Auf der entsprechenden Internetseite hannover.aidshilfe.de sind zudem Selbsthilfegruppen aufgelistet. Auch der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover hat eine Aids und STD Beratungsstelle. Aufgrund der Pandemie finden Beratungen zu HIV und Testungen auf HIV nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0511 616 43 148 statt. Ebenfalls telefonisch zu erreichen ist die bundesweite Rufnummer der Deutschen Aids-Hilfe unter 0180 33 19 411. Unter der Internetadresse buddy.hiv können HIV-positive Menschen einen sogenannten Buddy kontaktieren. Dieser kommt aus der Region und ist speziell geschult, um beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Eine feste Beziehung hat Bathge aktuell nicht, doch immer mal wieder sei er auf Dates und lerne Leute kennen. Die Reaktionen auf seine HIV-Infektion seien ganz unterschiedlich. Manche würden sehr entspannt reagieren, andere hingegen ergreifen die Flucht und reagieren abweisend. Für den 41-Jährigen seien auch die abweisenden Reaktionen kein Problem mehr.

Wir sind ganz normale Menschen

Für den studierten Diplomingenieur war es ein langer Weg, bis er dort ankam, wo er jetzt steht. Nach der Diagnose folgten zunächst Depressionen. Bathge hatte keinen Job, kein Einkommen, keine Struktur. Auch die Therapie in Form von Medikamenten musste er erst lernen zu akzeptieren. Nach einem Praktikum entschied er sich dann ein zweites Studium im Bereich soziale Arbeit zu machen. Mittlerweile arbeitet der 41-Jährige in der hannöverschen Aidshilfe. Er selber ist heute nicht mehr auf die Hilfe von Psychologen angewiesen, stattdessen hilft er nun anderen. „Ich gebe Coachings und berate beispielsweise im Umgang mit Diskriminierung.“

Das Beispiel Bathge zeigt eindeutig, dass es HIV-positive Personen mit der richtigen Einstellung und der nötigen Umgebung schaffen können, mit der Infektion selbstbewusst umzugehen – und das auch noch außen zu transportieren. Zwar ist beim Thema HIV/Aids in den vergangenen Jahren schon viel passiert ist. Doch auch heute gibt es noch viel Unwissenheit, viele Vorurteile, Zurückweisungen und Demütigungen gegenüber HIV-positiven Menschen. Und genau da möchte Bathge ansetzen: „Wir sind ganz normale Menschen und möchten auch so akzeptiert werden.“ In der Hinsicht müsse trotz aller Entwicklungen der vergangenen Jahre noch viel passieren.

Von Cecelia Spohn