Welche Freiheiten für wen? Talk mit Stephan Weil über Impfgerechtigkeit und Neiddebatten

Hannover

Ist es gerecht, wenn Geimpfte nun wieder alles dürfen? Eine Frage, bei der neben der rechtlichen Komponente auch moralische, medizinische, wirtschaftliche und soziale Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. „Ein richtig schwieriges Thema“, sagt Ministerpräsident Stephan Weil, der darüber am Dienstag in Hannover mit einer prominent besetzten Runde diskutierte.

Als Veranstalter der Podiumsdiskussion hatte das Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ Teilnehmer mit durchaus kontroversen Meinungen eingeladen. So debattierten etwa Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, und Rechtswissenschaftler Stefan Huster darüber, inwieweit bei der Festlegung der Impfpriorität zu lange ausschließlich medizinische Belange eine Rolle gespielt haben. Neben den vulnerablen Alten frühzeitig auch schon jüngere Gruppen zu impfen, wäre die „richtige Lösung“ gewesen, so Husters streitbare These. Nun würde man „einen Fehler durch einen zweiten Fehler korrigieren“, wenn man Geimpften aus Gründen der Solidarität die Wiedererlangung ihre Rechte vorenthalte.

„Impfpriorität hat viele Leben gerettet“

Buyx hielt entschieden dagegen: „Die Impfpriorität war gut und richtig – und sie ist es noch, weil sie viele Leben gerettet hat.“ Maskenpflicht und Mindestabstand könne man auch Geimpften noch „eine ganze Weile zumuten“. Beim Thema Ausgangssperren käme man hingegen um eine Ungleichbehandlung nicht mehr herum. „Dass das rechtlich so ist, muss man akzeptieren. De facto ist es aber auch eine Ungerechtigkeit und gesellschaftlich ein erhebliches Problem“, so Buyx. Die wahrnehmbare Spannung in der Gesellschaft dürfe jedenfalls nicht zur Spaltung führen.

Landesbischof Ralf Meister betonte, das Gefühl der Ungerechtigkeit sei schon seit Beginn der Pandemie allgegenwärtig. „Wer durfte etwas, was andere nicht durften?“, fasste er die Stimmung im ersten Lockdown zusammen. Seine Meinung: „Bis zum Ende der Pandemie wird es keine etablierte Gerechtigkeit geben, in der jeder mit seiner Situation im Vergleich zu anderen Menschen vollständig zufrieden ist.“ Man befinde sich in einer „Übergangssituation, in der wir das gemeinsam möglichst fair aushalten müssen“.

„Neiddebatte regt mich persönlich auf“

Ilka Dirnberger, Vorsitzende des Landesseniorenrates, nahm zu den vermeintlichen Impfprivilegien der älteren Generation Stellung. „Diese Neiddebatte regt mich persönlich auf“, sagt sie. „Wir freuen uns, dass wir einander wieder begegnen können. Aber wir können gern auf größere Dinge verzichten und nehmen uns zurück. Wir haben jetzt so lange gewartet und wollen dieses Ziel gemeinsam mit den jungen Menschen erreichen.“

Claudia Stelzmann, Vorstandssprecherin des Landesjugendrings, vertrat die Gruppe der Kinder und Jugendlichen. „Wir brauchen Räume, in denen sich junge Menschen treffen und austauschen können. Und das muss auch ohne Impfung möglich sein“, sagte sie.

Am Ende einer Diskussion über ein schwieriges Thema war es bezeichnend, dass Ministerpräsident Stephan Weil sein Schlusswort mit einer Frage formulierte. Wie kann es gelingen, die Gruppen der Geimpften und Nichtgeimpften „nicht möglichst weit voneinander entfernt zu lassen, sondern möglichst dicht aneinander heranzuführen?“ Dafür gebe es eine Reihe von Maßnahmen, „die das hoffentlich möglich machen“.

Von André Pichiri