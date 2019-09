Weitere Details bekannt: Ausgefeilte Schmuggelpraxis in der JVA

Hannover

Nach der Großrazzia in der JVA Sehnde sind die vier beschuldigten JVA-Beamten vom Dienst suspendiert worden. Zudem wurden Details der Schmuggelpraxis bekannt.

Am Sonntag waren Zellen und Arbeitsräume des Gefängnisses sowie zehn Privatwohnungen von Beschuldigten durchsucht worden. 200 Polizeibeamte, darunter auch SEK-Kräfte, waren im Einsatz. In zwölf Hafträumen seien mutmaßliche Drogen sowie Streckmittel entdeckt worden. Zudem seien außerhalb der JVA 45 Mobiltelefone, 70 Datenträger sowie zahlreiche SIM-Karten und Schusswaffen beschlagnahmt worden. Die Auswertung der Daten wird laut Staatsanwaltschaft Hannover noch Monate dauern.

Dabei kamen offenbar in der JVA auch sogenannte Mini-Handys zum Einsatz, wie Staatsanwalt Oliver Eisenhauer bestätigt. Die Waren wurden außerhalb des Gefängnisses von Angehörigen besorgt und diese Schmuggelware über einen Mittelsmann dann einem eingeweihten Justizbeamten übergeben. Offenbar gab es ein regelrechtes Bestellsystem. Gegen die beschuldigten Beamten wird wegen Bestechlichkeit, gegen Häftlinge und Angehörige unter anderem wegen Bestechung ermittelt.

250 Euro pro Handy

Laut „Bild“-Zeitung soll ein Beamter für den Schmuggel von Mini-Handys 250 Euro pro Gerät kassiert haben. Die Gefangenen luden die Telefone angeblich über den USB-Anschluss einer Nähmaschine in der Knast-Schneiderei auf. Ein anderer Justiz-Beamter soll laut Bild 30 Euro für zwei Döner-Rollen kassiert haben. Aber auch Drogen und Filme sollen in den Knast geordert und verteilt worden sein. Die Bestellung innerhalb des Knasts organisierte dabei vermutlich ein Gefangener, nahm Bestellung entgegen und überwachte die Geldeingänge per Handy.

Schmuggel auch in anderen Gefängnissen?

Rücken nach der Razzia in Sehnde nun auch weitere Vollzugsanstalten ins Visier der Ermittler? Laut einem Sprecher des Justizministeriums sei es noch zu früh zu bewerten, ob auch in anderen Gefängnissen Schmuggelei ein Problem ist. „Die internen Kontrollmechanismen innerhalb der JVA funktionieren, wie der jüngste Fall gezeigt hat“, so der Sprecher. Den Hinweis auf Schmuggel und Bestechlichkeit hatte die Staatsanwaltschaft im November 2018 schließlich aus der Verwaltung der JVA Sehnde erhalten.

Von Simon Polreich