Fünf Werktage hintereinander eine Inzidenz von unter 10 – die Corona-Pandemie flaut auch in der Region Hannover ab. Deshalb treten ab Donnerstag weitere Lockerungen in Kraft.

An der Kinokasse: Ein Schild „Bitte Nachweis vorlegen: Getestet, Geimpft, Genesen“ hängt an der Kasse vom Kino am Raschplatz. In Niedersachsen wird die Corona-Verordnung am Donnerstag noch weiter gelockert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa