​Weiter steigende Infektionszahlen in Niedersachsen und der Region Hannover

Hannover

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen, Bremen und auch in der Region Hannover sind weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen am Sonnabend bei 1723,5. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus an. Am Freitag lag der Wert noch bei 1683,2. Landesweit wurden 26.043 Neuinfektionen registriert, 17 weitere Menschen starben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in Niedersachsen stieg damit auf 7797.

Der Hospitalisierungswert blieb bei 14,9. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten sank leicht auf 6,2. Am Freitag lag dieser Wert bei 6,4 Prozent.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag laut RKI bei 1261,4. Am Freitag lag der Wert noch bei 1219,8. Insgesamt wurden 1446 neue Corona-Fälle registriert, sechs weitere Covid-19-Patienten starben.

Grafschaft Bentheim hat höchsten Wert in Niedersachsen

Für die Region Hannover gab das Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für Sonnabend mit dem Wert mit 2048,8 an. Eine deutliche Erhöhung gegenüber Freitag (1982,2). Die höchste Inzidenz verzeichnete weiter der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2498,4, gefolgt von den Kreisen Gifhorn (2253,6) und Northeim (2213,7). Die geringste Inzidenz hatte weiter der Landkreis Vechta mit einem Wert von 640,8.

Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zum neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes, das den Wegfall vieler Corona-Beschränkungen zum 20. März (Sonntag) festlegt, macht Niedersachsen wie etliche weitere Bundesländer von einer Übergangsregelung Gebrauch. „Die Pandemie ist noch längst nicht zu Ende“, betonte der Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag.

Zu den Beschränkungen, die schon an diesem Wochenende bundesweit fallen sollen, zählt die Obergrenze für Zuschauer bei Großveranstaltungen, etwa in Fußballstadien. Voraussetzung dafür ist, dass alle Zuschauer gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind (2G-Regel). Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel müssen demnach künftig auch keine Mindestabstände oder Maskenpflichten mehr beachtet werden.

Mit der Lockerung der Maskenpflicht in Clubs und Diskotheken setzt das Land außerdem einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg um.

Von sen/wie/lni