Weiter lange Wartezeiten auf Elterngeld in Hannover

Hannover

Noch immer schiebt Hannovers Elterngeldstelle einen unbearbeiteten Berg von Anträgen vor sich her. Es gebe weiterhin einen Antragsstau, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Aktuell seien rund 1800 Anträge für rund 1200 Neugeborene noch nicht bearbeitet.

Viele Eltern sind durch Corona-Krise noch stärker in Not

„Die Bearbeitungszeit beträgt derzeit etwa drei Monate. Da in den letzten Wochen viele Eltern durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not geraten sind, etwa wegen Kurzarbeit, wurden diese entsprechenden Anträge bei der Bearbeitung vorgezogen“, so die Sprecherin weiter.

„Personalsituation ist nach wie vor angespannt“

Doch warum kommt es auch acht Monate, nachdem die NP den Antragsstau bei der Elterngeldstelle aufgedeckt hatte – mehrere junge Eltern hatten sich damals bei der Zeitung beschwert, da sie zum Teil bis zu fünf Monate auf das Elterngeld warten mussten – noch immer zu langen Wartezeiten? Dazu erklärte die Sprecherin: „Die Personalsituation ist nach wie vor auch Corona-bedingt angespannt. Bereits seit Ende März wird die Abteilung von mehreren ehemaligen Mitarbeitern unterstützt, die mittlerweile eigentlich in anderen Dienststellen der Stadtverwaltung arbeiten.“ Auch zwei „Schließwochen“ zu Jahresbeginn, in denen die Elterngeldstelle für Besucher geschlossen war, halfen dabei, viele rückständige Anträge abzuarbeiten, jedoch nicht vollständig.

Ein Ende des Antragsstaus werde wohl erst dann in Sicht sein, wenn sich die Personalsituation entspannt hat. Wann wird das sein? „In den nächsten Monaten fangen mehrere neue Mitarbeiter in der Elterngeldstelle an“, teilte die Stadt mit. Für junge Eltern ist das eine lange Zeit und ein finanzielles Fiasko zugleich – sie müssen ihren Gehaltsausfall bis dahin irgendwie selbst schultern.

Von Britta Lüers