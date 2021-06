Hannover

Die Diskussion um den Weißekreuzplatz reißt nicht ab. Auf dem Platz im Herzen der Oststadt endete vor vier Wochen ein Streit zweier Männer um die Benutzung der öffentlichen Toilette mit einem Stich in die Lunge eines 36-Jährigen.

Zu Wochenbeginn appellierten Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, Mario Cordes von der Obdachlosenhilfe Hannover und das Stifter-Paar Ricarda und Udo Niedergerke in der NP an die Stadtverwaltung, endlich zu handeln und langfristige Lösungen zu bieten (NP berichtete). Kritik an Verwaltung und Politik kommt nun auch von der Beratungsstelle für obdachlose Menschen „Kompass“.

Wie zielführend sind die Maßnahmen der Stadt?

Dass die Verwaltung die Probleme aussitzt, glauben die Sozialarbeiter der Hilfseinrichtung nicht. „Es geschieht ja etwas. Die Frage ist nur, ob diese Maßnahmen zielführend sind. Wenn man uns ernst nimmt, dann stehen wir gerne zur Verfügung“, sagen Sven Gäthje und Kollege Michael Stahl. Bisher habe die Stadt nicht das Gespräch mit ihnen gesucht.

Von gemeinsamen Kontrollgängen von Ordnungsdienst, Polizei und Sozialarbeiter halten beide nichts: „Das ist sinnfreier Aktionismus. Dabei sind wir durchaus für Sanktionen, auch weil wir Sozialarbeiter ständig mit der Gefahr leben, angegriffen zu werden. Aber Sanktionen müssen auch Sinn ergeben.“

Sozialarbeiter vermisst Gesamtkonzept

Tatsächlich fehle ein Gesamtkonzept. „Soziale Arbeit allein kann hier nicht alles richten. Vielmehr sind wir abhängig von Arbeitsbedingungen, Zugriff auf Ressourcen und final ist die Lage so wie sie ist. Wir aus dem Kompass und die Kollegen vom Mecki sind dieser Situation jeden Tag ausgesetzt – zaubern können wir nicht. Obwohl wir den Eindruck haben dass die Politik genau das möchte.“

Zu diesen hohen Ansprüchen stünde im Widerspruch, so Gäthje, dass es der Stadt offenbar seit Jahren am Willen fehle, eine größere Immobilie für den Kontaktladen Mecki zu finden. „Noch widersprüchlicher erscheint der Ausstieg der Stadt aus der Finanzierung des Kompass. Man wirft uns vor, dass der Kompass seine ordnungspolitische Aufgabe nicht erfüllt habe. Wir können unsere Arbeit aber nur dann richtig machen, wenn wir eine geeignete Immobilie am Raschplatz haben. Denn es braucht zwingend Platz für Beratungsräume und ausreichend Aufenthaltsräume, in denen ein gewaltloses Miteinander miteinander möglich ist. Da sind Stadt und Region in der Pflicht.“

Bittere Normalität: Stichverletzung und Verwesungsgeruch

Dass Klienten mit Stichverletzungen zu ihnen kommen oder Menschen, die permanent Stimmen in ihren Köpfen hören, sei inzwischen genauso normal wie der Geruch nach Verwesung, wenn der Wind mal wieder ungünstig steht. Gäthje: „Direkt vor unserer Einrichtung liegen Menschen, denen sichtbar Finger und Beine abfaulen. Das ist für uns hier alles normales Tagesgeschäft.“

Die Sozialarbeiter haben keine Lust mehr auf „unterschwellige Arbeitsanweisungen von Akteuren aus der Politik“, jenen „selbsternannten Experten ohne Expertise“, nur endlich konsequente Taten. Was braucht es neben mehr Platz? „Faktisch sind wir hier Teil des psychiatrischen Hilfesystems, ohne aber über dessen Ressourcen zu verfügen. Auch hier erwarten wir, dass in unserer neuen Immobilie psychiatrische Sprechstunden stattfinden können und sich vielleicht mal Ärzte bei uns sehen lassen. Ansonsten werden diese Menschen weiterhin einen stillen leisen Tod sterben“, warnt Stahl. Auch Suchtforscher Heino Stöver hatte im NP-Interview gesagt, dass „die Zuziehung der Psychiatrie nicht vergessen“ werden dürfe. Da 80 Prozent der Menschen unter verschiedenen psychiatrischen Störungsbildern leiden.

„Es darf nicht länger ein Tabuthema sein“

Doch auch die wachsende Zahl osteuropäischer Menschen, die meist ohne Anspruch auf Leistungen auf Hannovers Straßen leben, und für die die Sozialarbeiter wenig bis nichts ausrichten können, sei ein Problem, sagen die Sozialarbeiter. Eines, dass politische Lösungen erfordere. „Es darf nicht länger ein Tabuthema sein. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Herkunftsländer sich für ihre Bürger verantwortlich zeigen und sich an der Hilfe beteiligen würden?“, so Gäthje.

Helfen könnte auch die konsequente Umsetzung des ursprünglichen Housing-First-Konzeptes, dem selbstverantwortlichen Wohnen außerhalb der Szene. Stahl: „Das momentane Projekt ist im Kern alter Wein in neuen Schläuchen. Zumal in völlig unzureichender Zahl.“

Von Britta Lüers