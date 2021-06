Weißekreuzplatz: „Wir haben versagt“ – Politik streitet nach Bluttat

Hannover

Die Bluttat mit einem schwer Verletzten schockierte Anwohner des Weißekreuzplatzes. Wirklich überraschend kam sie für viele jedoch nicht. Das Areal ist seit Jahren Brennpunkt, fest in der Hand von Trinker- und Drogenszene. Die SPD im Bezirksrat Mitte wollte deshalb eine härtere Gangart mit Dauerpräsenz von städtischem Ordnungsdienst und Polizei durchsetzen. Dass ausgerechnet die SPD das forderte, stieß im Gremium jedoch auf Empörung.

Wilfried Engelke, Fraktionschef der FDP im Rat und Vize-Bezirksbürgermeister in Mitte, warf den Genossen eine „180-Grad-Wende“ vor. Jahrelang hätte die SPD auf „Kuschelpädagogik“ gesetzt und immer wieder gegen Anträge gestimmt, die ein konsequenteres Vorgehen gegen die Szene auf dem Platz zum Inhalt gehabt hätten.

SPD: Es darf keine rechtsfreien Zonen geben

Auch Martin Hoffmann, Fraktionschef der CDU im Bezirksrat, hielt wenig vom Vorstoß der SPD, der „reine Schaufensterpolitik“ sei. Die Polizei habe „zu wenig Personal“, könne gar nicht 24 Stunden auf dem Weißekreuzplatz präsent sein. Er wolle „keine Verhältnisse wie in New York“, wo alle 100 Meter Schwerbewaffnete Beamte postiert seien. Hoffmann fürchtet, dass die „Leute einfach um die Ecke gehen“, wenn sie rund um die Uhr auf dem Weißekreuzplatz überwacht würden.

SPD-Fraktionschef Michael Sandow begründete seine Forderung nach einer Dauerpräsenz auf dem Weißekreuzplatz mit den „Straftaten und Exzessen, die es dort gibt“. Straftaten müssten „verhindert und verfolgt werden“. Es dürfe „keine rechtsfreien Zonen“ geben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seinem Parteikollegen Balasubramanian Ramani, der für die SPD im Bezirk Mitte für den Rat antritt, platzte im Bezirksrat der Kragen. „Als Politik haben wir versagt, und auch die Verwaltung hat versagt“, schimpfte er. Es passiere immer erst dann etwas, „wenn jemand totgeprügelt wird“. Auf anderen Plätzen wie dem Marstall, am Steintor oder am Raschplatz sei die Situation vergleichbar.

FDP: Stadt ignorierte Bürgerideen – hilft ein Spielplatz?

Doch was hilft gegen die schwierigen Zustände auf dem Platz? Nach Einschätzung von FDP-Mann Engelke lagen viele gute Ideen auf dem Tisch. 2017 hatte die Stadt eine umfangreiche Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen. Mehrere hundert Interessierte kamen zum Auftakt. Auch danach engagierten sich viele in Kleingruppen, in denen Vorschläge und Lösungen erarbeitet wurden, um die Lage zu verbessern. Danach sei allerdings „gar nichts passiert“, ärgert sich Engelke. Auch der Baudezernent, „der zuständig ist, tut nichts“.

Engelke wünscht sich einen Kinderspielplatz. „Dann hätten wir auch andere rechtliche Möglichkeiten“, sagte er. Denn dort ließe sich auch ein ansonsten rechtlich schwieriges Alkoholverbot durchsetzen. Außerdem schlägt er Außengastronomie auf den Grünflächen vor.

Grüne für „Räume mit erhöhter Toleranz“

Für Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch ist das „Problem größer, als dass es ein Spieplatz lösen könnte“. Sie glaubt, dass es helfen könnte, wenn im Supermarkt um die Ecke „kein billiger Schnaps mehr verkauft wird. Dann würden die schnell umziehen“, sagte sie mit Blick auf die Trinkerszene.

Der Grüne Eckhard von Knorre plädierte für „Räume mit erhöhter Toleranz“. Die Politik müsse sich der „Realität stellen, dass es immer eine Obdachlosen- und Trinkerszene geben wird“. Er kann sich eine „Verlagerung Richtung ZOB vorstellen“, wo es weniger Konflikte mit Anwohnern gäbe. Man dürfe sich nicht nur darüber unterhalten, wo man die Szene nicht haben wolle, sondern auch darüber, wo man sie dulde.

Eine Mehrheit fand der Vorstoß der SPD nicht. Die Stadt hatte nach der Messerattacke allerdings ohnehin den Kontrolldruck auf dem Weißekreuzplatz erhöht. Bisher schaute ihr Ordnungsdienst mehrfach täglich dort vorbei. Jetzt wird stündlich kontrolliert. Zudem sind gemeinsame Streifen mit der Polizei geplant, wie es diese schon vor der Corona-Pandemie gegeben hatte.

Von Christian Bohnenkamp