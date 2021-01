Hannover

In Sachen Weißekreuzplatz (Oststadt) will der Ortsverein Oststadt-Zoo der SPD jetzt den Druck erhöhen. Schon 2016 hatte es einen Bezirksratsbeschluss zur Aufwertung des Platzes gegeben, 2018 folgte ein Bürgerbeteiligungsprozess, in dem Ideen zur Umgestaltung gesammelt wurden.

Gebessert hat sich die Situation vor Ort seitdem offenbar nicht. Im Gegenteil nach Ansicht nicht nur der Genossen teilweise sogar verschlechtert. „Der Weißekreuzplatz und die darum anliegenden Straßen werden von der ansässigen Trinker- Drogen- und Obdachlosenszene stark negativ beeinflusst“, heißt es in einem Schwerpunktpapier des Ortsvereins.

Die Stadtverwaltung bestreitet eine solche Zuspitzung zwar, zumal aus ihrer Sicht bereits einiges getan wurde, um die Situation zu verbessern. „Dies sehen Anwohnerinnen und Anwohner und die ansässigen Geschäftstreibenden jedoch grundsätzlich anders“, ist in dem SPD-Papier zu lesen, das der NP vorliegt.

Spielplatz soll Trinker vertreiben

Der Ortsverein hat daher in Anlehnung an die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die auch in einen Ende Januar von der Ratsfraktion auf den Weg zu bringenden Antrag einfließen sollen. Zentrale Forderung dabei ist, einen Teil des Weißekreuzplatzes zu einem Spielplatz umzubauen. Dafür müsste zwar erstmal ein Bebauungsplan zugeteilt werden, aber der Vorteil wäre unübersehbar: „Die Schaffung eines Spielplatzes würde dazu führen, dass auf dem gesamten Platz ein Alkoholverbot erhoben werden kann.“

Zweiter Baustein des Konzepts ist die Umwandlung der Lister Meile zwischen Friesen- und Eckerstraße in eine Fußgängerzone. Verkehrsberuhigung sozusagen als Ausgleich für den Kinderlärm.

Begleitung durch mehr Streetworker

Natürlich wollen die Sozialdemokraten auch nicht ihre Augen vor dem sozialen Elend verschließen. Sie wünschen sich zwar eine Abwanderung der Drogen- und Trinkerszene, fordern dafür aber eine Begleitung durch Sozialarbeiter. Wofür mehr Streetworker benötigt würden – und die Schaffung einer Quartiermanagementstelle. „Die grundsätzlichen Probleme müssen aufgearbeitet und langfristig angegangen werden“, heißt es.

In einem ersten Antragsentwurf der SPD-Ratsfraktion vom Dezember ist davon so detailliert indes noch nicht die Rede. Allerdings wird dort auf das Beispiel des Stephansplatzes in der Südstadt verwiesen und die Möglichkeit einer gastronomischen Nutzung des Außenbereichs mit einer Verpflichtung zur Pflege des Umfelds angedacht.

Von Andreas Krasselt