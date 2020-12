Hannover

Tannenbaum, Kerzenlicht, Geschenke – und draußen rieselt leise der Schnee. So stellen sich viele Menschen den perfekten Heiligabend vor. Schließlich schneit es in den Weihnachtsfilmen auch immer.

Dass aber zuletzt an einem 24. Dezember beim Spaziergang in Hannover unter den Winterschuhen eine Schneedecke knirschte, ist schon lange her. 2010 gab es zuletzt weiße Weihnachten in Hannover. 28 Zentimeter betrug damals nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die höchste Schneedecke an den Weihnachtsfeiertagen.

Weihnachten 2010 konnte man in den Herrenhäuser Gärten Ski laufen. Quelle: Archiv

Dazu muss man wissen: Weiße Weihnacht ist für den DWD dann, wenn an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtstag um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. In den vergangenen 57 Jahren kam das 17-Mal vor. Eine so lange Durststrecke wie zuletzt – also neun Jahre – hat es in Hannover seit 1961 nicht mehr gegeben. Und so viel sei schon verraten: Auch in diesem Jahr wird sich daran womöglich nichts ändern.

Wie wird das Wetter über die Feiertage in Hannover ?

Zuverlässige Wettervorhersagen können erst wenige Tage im Voraus gemacht werden. Allerdings analysieren Wetterexperten immer wieder Langzeitmodelle, anhand derer sich ein Trend für das kommende Wetter ableiten lässt. Auch in diesem Jahr könnte wieder das übliche Weihnachtstauwetter zuschlagen. Besonders im Norddeutschland heißt es dann wieder: „Leider nass, leider mild, leider grau“, teilt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Seite mit. Ursache für das Wetterphänomen ist milde atlantische Luft, die aus dem Westen zu uns strömt.

2001 lag in Hannover an den Festtagen 16 Zentimeter Schnee. Quelle: Archiv

Die aktuelle Prognose sagt auch in Hannover am 24. Dezember 2020 6 bis 8 Grad voraus. Auch Regen ist möglich. Weiße Weihnachten bleiben also auch in diesem Jahr wohl wieder ein Traum in der Landeshauptstadt von Niedersachsen.

Hat es früher häufiger in Hannover geschneit?

In Hannover hat es statistisch zwar früher etwas häufiger verschneite Festtage gegeben. Doch oft lag in der Spitze auch nur ein oder zwei Zentimeter Schnee, der an vielen Stellen auch einfach schon weggeschmolzen war. Der größte Nachteil von Hannover: Es liegt nur 55 Meter über dem Meeresspiegel und damit eindeutig zu flach, sagt DWD-Experte Andreas Friedrich. „In diesen geringen Höhen gibt es selten weiße Weihnacht.“ Aber andere Städte haben es noch schlechter. Denn Hannover liegt immerhin ziemlich weit weg vom Meer und bekomme daher weniger warme Meeresluft als zum Beispiel Hamburg ab.

Und im Rest von Deutschland? „Das Ereignis war immer relativ selten“, erklärt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. Seit 1961 gebe es für Deutschland flächendeckende Wetterdaten, von einzelnen Orten reichen diese laut DWD bis 1881 zurück. An den Feiertagen 2010 gab es fast flächendeckend in Deutschland weiße Weihnachten. In den 1960er Jahren gab es mehrere Jahre hintereinander an vielen Orten in Deutschland weiße Weihnachten. Daraus lasse sich aber kein genereller Trend ableiten, sagt Friedrich.

Auch 1996 lag an den Weihnachtstagen etwas Schnee in Hannover. Quelle: Archiv

Tatsächlich waren Winter aber früher oft kälter, sagt DWD-Experte Friedrich. Demnach ist es in Deutschland seit 1881 im Dezember um 1,7 Grad wärmer geworden. Im Dezember 2019 lag die Durchschnittstemperatur bundesweit demnach bei 4,4 Grad. Die kältesten Abschnitte im Jahr sind in der Regel von Ende Januar bis Anfang Februar, sagt DWD-Experte Friedrich. „Wenn man Weihnachten auf diese Jahreszeit schieben könnte, wäre es besser, um weiße Weihnachten erleben zu können.“

Klimawandel hat Auswirkungen auf Winter in Deutschland

Der Traum von weißen Weihnachten wird nach Ansicht von Professor Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der Universität Frankfurt/Main weiterhin nur selten in Erfüllung gehen: „Allgemein ist es sicherlich richtig, dass im Zuge des Klimawandels zumindest für die nächsten Jahrzehnte zu erwarten ist, dass die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten noch weiter abnimmt, weil die Temperaturen immer seltener unter null Grad fallen werden.“

