Weine, Bilderbuchsonntag und Musical – das ist dieses Wochenende in Hannover los

Am Sonntag steht der Pavillon (Lister Meile 4) am Weißekreuzplatz ganz im Zeichen von Lesen, Vorlesen, Erzählen und Entdecken. Von zehn bis 16 Uhr dauert der Bilderbuchsonntag des Lesenetzwerks Hannover, bei dem auch Kinderbuchautor Ingo Siegner sein wird – er ist Schirmherr der Veranstaltung.

Eltern von Kindern bis vier Jahre werden zum Vorlesen animiert und bekommen Anregungen, wie sie den Umgang mit Bilderbüchern spielerisch gestalten können. Es wird gebastelt, gespielt, gesungen und gemalt, außerdem stellen Experten natürlich viele tolle Geschichten in verschiedenen Sprachen vor. Zudem gibt es ein Bilderbuchkino auf Englisch und Persisch. Schüler führen ein Stabfigurentheater auf, das Kochlöffeltheater ist dabei, Mitglieder der Musikschule treten auf. Die Aktion, die Lust auf Lesen und Vorlesen macht, findet bereits zum zwölften Mal statt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Herzen in Terzen

Die „Frolleins“ werfen sich Sonnabend in Schale und trällern mit Augenzwinkern deutsches Liedgut mit Kult-Status: „Herzen in Terzen“ feiern im Pavillon (Lister Meile 4) ab 20 Uhr ihren 30. Geburtstag – und klingen frisch wie am ersten Tag. Denn Bettina Schröder-Polten, Barbara Koch, Gisela Pohl, Louise Klemeyer und Sylke Keller haben ausgebildete Stimmen, die Show der quirligen A-capella-Truppe hat Witz und Ironie. So machen deutsche Schlager Spaß. Karten für das Jubiläumskonzert kosten 24 Euro.

Shindy meldet sich zurück

Er ist der Prototyp des modernen Rapstars: Shindy steht auf stylishe Outfits und provoziert Kollegen wie die Rapper Fard und Shirin David von Herzen gern. Am Sonnabend tritt der 31-Jährige, der schon im Alter von zwölf Jahren mit dem Rappen begann, ab 20 Uhr in der Swiss Life Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) auf und präsentiert sein Album „Drama“. Der Eintritt zum Konzert der „Untouchable“-Tour kostet 44,40 Euro.

Biedermann sing deutsche Texte

Es geht um ihre „DNA“: So hat Jeanette Biedermann ihr neues Album genannt. Die Schauspielerin und Sängerin textet inzwischen auf Deutsch und stellt am Freitag ab 20 Uhr (der Einlass beginnt um 18.30 Uhr) Songs wie „Deine Geschichten“ und „Wie ein offenes Buch“ im Capitol am Schwarzen Bären vor. Seit 20 Jahren mischt die 39-Jährige bereits im Showgeschäft mit und hat Fans jeder Generation. Karten kosten 39,85 Euro.

Eine große Weinauswahl

Eine Messe für Genießer: Auf der „Wein Hannover“ präsentieren Winzer am Sonnabend (von zwölf bis 19 Uhr) und am Sonntag (von zwölf bis 18 Uhr) in der Glashalle des Hannover Congress Centrums (Theodor-Heuss-Platz 1-3) ihre aktuellen Tropfen. Im Vordergrund stehen weiße Burgundersorten für die Spargel- und Terrassensaison. Besucher schlendern mit ihrem Verkostungsglas von Stand zu Stand, rund 900 Weine stehen zur Auswahl. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 15 Euro, im Online-Vorverkauf 13 Euro.

Auf Zeitreise mit Jackson

180.000 Zuschauer haben dieses Musical bereits gefeiert: „Beat it! – Die Show über den King of Pop“ erzählt die Geschichte von Superstar Michael Jackson, der im Jahr 2009 starb. Zuschauer können sich am Freitag in der Swiss Life Hall (Ferdinand-Wilhem-Fricke-Weg) auf einzigartige Choreografien und die größten Hits des Musikers freuen – etwa „Man in the Mirror“, „Thriller“ oder „Beat it“. Dantanio Goodman, Darsteller des erwachsenen Michael Jacksons, ist ein Glücksgriff – sein Moonwalk reicht extrem nah an das Original heran. Showbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets kosten 48,50 bis 81,50 Euro.

Maahn rockt Ronnenberg

Seine Alben hatten in den 1980er Jahren Kultstatus; Wolf Maahn ist auf „Break out of Babylon“-Tour und gibt kleine, feine Konzerte. Am Freitag spielt der Linkshänder und gebürtige Berliner ab 20 Uhr in der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg (Am Sportpark 1). Maahn hat ein neues Album im Gepäck, wird aber mit Sicherheit auch Hits wie „Rosen im Asphalt“ und „Ich wart auf dich“ präsentieren. Eintritt: 34,30 Euro.

Wasserspiele in Vahrenwald

Das Vahrenwalder Bad bittet zur „Aqua Sports Convention“! Bei dem Aktionstag am Sonnabend werden 13 Mottokurse angeboten, darunter Aqua Dance, Power Step und Hardcore Biking. Von 17 bis 22 Uhr ist das Bad nur für die Kurse nutzbar. Ab 19 Uhr können sich Besucher außerdem in der Sauna entspannen. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Tageskasse 15 Euro, das „ Late Ticket“ ab 18.45 Uhr gibt es für zehn Euro.

Doppel-Musical am Aegi

Zweimal wird am Sonntag im Theater am Aegi das Musical „Die Schöne und das Biest“ aufgeführt: von elf bis 13 und von 15 bis 17 Uhr. Zuschauer ab vier Jahren können sich auf die berührende Geschichte über eine wahre Liebe zwischen der bildhübschen Belle und dem verfluchten Prinzen mit vielen Eigenkompositionen und Poesie freuen. Karten kosten 13 bis 32 Euro, für Kinder elf bis 30 Euro (plus Gebühren).

