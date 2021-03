Weil gebuchte Termine reihenweise geschwänzt werden: So ändert der Zoo die Einlassregeln

Hannover

Endlich wieder die Eisbären in der Yukon-Bay besuchen oder auf dem Afi-Mountain zwischen Gorillas und Meerkatzen entlang spazieren. Seit der Zoo Hannover die Corona-Zwangspause beendet hat, zumindest Jahreskarteninhaber in begrenzter Zahl und zeitlich gestaffelt wieder aufs Gelände lässt, sind diese Termine heiß begehrt. Umso mehr dürften sich viele Zoo-Fans darüber ärgern, dass ein Großteil der gebuchten Zeitfenster ungenutzt bleiben, weil die Besucher nicht erscheinen. Deshalb wurde jetzt das Buchungssystem überarbeitet.

„Die No-Show-Quote liegt bei rund 30 Prozent“, beziffert Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer das Ausmaß der bislang verfallenen Termine. „Das ist schon sehr enttäuschend und ärgerlich für alle, die uns gern besuchen möchten, bislang aber nicht zu Zug kamen.“ In dem Wissen, dass freie Plätze schnell ausgebucht sind, haben viele Interessierte offenbar gleich mehrere Zeitfenster gebucht und sich erst später den für sie passendsten Termin herausgepickt.

Termine gibt es nur noch für den Folgetag

Um diesem Vorgehen einen Riegel vorzuschieben, gelten ab sofort neue Regeln. Ab Freitag können Termine immer erst ab 17 Uhr und dann auch nur für den folgenden Tag gebucht werden. „Wir hoffen, dass das Wirkung zeigt und die Menschen zu ihrem gebuchten Besuch dann auch tatsächlich erscheinen“, so Hagenmeyer. Wichtig: Das Fenster von eineinhalb Stunden bezieht sich lediglich auf den Einlass. Besucher müssen also innerhalb dieser Zeit den Eingang passieren. Für die Verweildauer auf dem Gelände gibt es theoretisch kein Limit. Allerdings sind täglich nur 2500 Personen zugelassen. Zum Vergleich: Vor Corona kamen an normalen Tagen bis zu 12.000.

Entgegen der Oster-Sonderregelung, die Menschenansammlungen vom 1. bis 5. verbietet, dürfen Zoos und Tierparks generell öffnen, jedoch kein Essen und Trinken verkaufen. Zudem gilt überall die Maskenpflicht.

Zoo bietet kostenlose Corona-Tests an

Wer vor dem Zoo-Besuch lieber auf Nummer sicher gehen und einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen möchten, kann das demnächst auch gleich vor Ort erledigen. Eine Drive-In-Teststation nimmt am 31. März im Parkhaus den Betrieb auf. Verbindliche Termine können bereits ab dem 26. März online unter www.testzentrum-am-zoo.de gebucht werden. Personen ab sechs Jahren können sich dann täglich von 8 bis 18 Uhr per Abstrich im vorderen Nasenraum testen lassen.

Von André Pichiri