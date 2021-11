Hannover

Die Tage werden kürzer und dunkler, die Temperaturen haben merklich abgenommen. Nicht mehr lange, dann steht die Weihnachtszeit vor der Tür. Durch einen Adventskalender kann das lange Warten auf Heiligabend für Kinder erträglicher werden. Doch viele Eltern werden sich Jahr für Jahr aufs Neue die Frage stellen, was sie in den 24 Türchen verstecken. Die 12 schönsten Ideen für einen individuellen Adventskalender finden Sie hier.

Filigrane Faltkunst

Origami-Figuren sehen oft kompliziert aus. Diese niedlichen Frösche (Fridolins, 3,95 Euro) sind jedoch auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Packung enthält zwanzig Origami-Blätter in vier verschiedenen Designs. Dazu gibt es lustige Sticker zum Verzieren.

Die traditionelle Faltkunst macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch Konzentration und Fingerfertigkeit. Wer kein großer Freund von Fröschen ist, kann sich auch an den einfachen Katzen- oder Wal-Origamis versuchen. Oder soll es lieber der klassische Kranich sein? Einer japanischen Legende zufolge wird demjenigen, der 1000 Origami-Kraniche faltet, ein Wunsch erfüllt. Vielleicht unter dem Christbaum?

Erster Tipp: die filigrane Faltkunst. Quelle: Hersteller

Ruhe bewahren

Mini-Spiele lassen die Zeit bis Weihnachten wie im Flug vergehen. Das Kugel-Labyrinth erfordert Geduld und eine ruhige Hand. Eine Kugel im Inneren des Holzkastens muss entlang der schwarzen Linie durch das Labyrinth geführt werden. Wenn sie in eins der Löcher fällt, geht es von vorn los. Ganz schön knifflig! Wer schafft es, die Kugel ins Ziel zu lotsen? Dieses Geschicklichkeitsspiel hat übrigens eine lange Geschichte. Es beschäftigt Jung und Alt bereits mindestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Labyrinth-Spiel (Maße: etwa 9 x 3 x 9 Zentimeter) ist bei Fridolins für 3,50 Euro erhältlich.

Zweiter Tipp: Ruhe bewahren! Quelle: Hersteller

Zarte Klänge

„O Tannenbaum“ gehört zu den weltweit populärsten Weihnachtsliedern. Dank der einfachen Melodie ist es auch Kindern gut bekannt. Das Lied geht auf eine Vorlage aus dem 16. Jahrhundert zurück. 1819 bediente sich der Prediger August Zarnack daran und beklagte in seiner Version die Untreue einer Geliebten. Der Leipziger Lehrer Ernst Anschütz behielt 1824 die erste Strophe bei, dichtete den Rest jedoch zum Weihnachtslied um.

Die weihnachtliche Spieluhr (Fridolins, 7,95 Euro) stimmt mit „O Tannenbaum“ wundervoll aufs Fest ein. Faszinierend, wie die zarten Töne erklingen, sobald man die kleine Kurbel in Bewegung setzt.

Dritter Tipp: Zarte Klänge Quelle: Hersteller

Knifflige Weihnachtszeit

Welche Geschenke hat Hund Fiffi vom Adventskalender stibitzt? Und wie viele Plätzchen hat der T-Rex gefuttert? In diesem Kartenspiel von Charlotte Wagner für Kinder ab acht Jahren sind 50 unterhaltsame Knobeleien enthalten. Neben lustigen Bilder- und Zahlenrätseln wollen Wortkombinationen gefunden und einfache Rebusrätsel gelöst werden.

Die Karten sind wunderschön illustriert und ermöglichen einen schnellen Spieleinstieg. Die Rätsel können allein oder gemeinsam mit anderen gelöst werden. Das Kartenspiel „50 knifflige Weihnachtsrätsel“ gibt es bei Hugendubel für 5,99 Euro.

Vierter Tipp: Knifflige Weihnachtszeit Quelle: Hersteller

Lass uns singen!

Was wäre die Adventszeit ohne weihnachtliche Lieder und Gedichte? Im Maxi-Pixibuch „24 Lieder und Gedichte zum Advent“ von Marina Krämer (Hugendubel, 1,99 Euro) machen tolle Kurzgeschichten, Reime und bekannte Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ Lust auf die festliche Vorweihnachtszeit.

Singen macht auch den Kleinsten schon richtig großen Spaß. Außerdem lernen Kinder dabei viel über Artikulation, Satzbau und Sprachmelodie. Und vielleicht sitzt das Lieblingslied ja bis Heiligabend so gut, dass es für eine kleine Darbietung unter dem Weihnachtsbaum reicht.

Fünfter Tipp: Lass uns singen! Quelle: Hersteller

Freie Fahrt

Dieses Miniaturmodell eines VW T5 ist etwas ganz Besonderes: Der weiße Transporter wird in wenigen Schritten selbst zusammengesetzt und darf anschließend nach Herzenslust mit den beiliegenden Weihnachtsaufklebern verziert werden. Schneemänner und Eiskristalle ans Fenster, Zuckerstangen aufs Dach und Lebkuchen auf die Seitentür – hier ist kreatives Austoben er-wünscht.

Das Bastelset „Style my SIKU“ mit Miniatur-Transporter von SIKU ist bei Train & Play für 6,99 Euro erhältlich. Die Reihe umfasst neben dem Schneemann-Mobil auch einen sportlichen Prinzessinnen-Flitzer mit Einhorn-Stickern und einen Geländewagen mit Flammendesign.

Sechster Tipp: Freie Fahrt Quelle: Hersteller

Geschenke suchen

Weihnachten erleben viele als hektische Zeit. Auch den Bewohnern der „Wimmelwelt“ geht das nicht anders. Einkäufe müssen erledigt und Plätzchen gebacken werden. Fenster werden dekoriert und Tannenbäume geschmückt. Überall leuchtet und funkelt es. Kinder drücken sich die Nasen am Schaufenster des Spielwarenladens platt. Eine freche Taube mopst einen Lebkuchen vom Weihnachtsbaum.

In dem Büchlein „Weihnachten in der Wimmelwelt“ von Joachim Krause (Hugendubel, 1,99 Euro) gibt es eine Menge Details zu entdecken. Doch wo ist eigentlich das rote Geschenk abgeblieben? Auf jeder Seite ist es mitten im weihnachtlichen Trubel versteckt.

Siebter Tipp: Geschenke suchen Quelle: Hersteller

Fluffiges Tierchen

Aus „Super Fluffy Foam“ lassen sich tolle Figuren formen oder Objekte aus Holz, Papier und Pappe verzieren. Die Modelliermasse ist ganz leicht und besteht aus kleinen Polystyrolkügelchen. Die fertigen Kreationen sind lufttrocknend und härten, je nach Schichtdicke, in fünf bis 24 Stunden aus. In den Sets von Rico ist alles enthalten, was man zum Basteln lustiger Tiere benötigt: Modelliermasse in verschiedenen Farben und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Erhältlich sind verschiedene Varianten, mit denen zum Beispiel ein Löwe, ein Panda oder ein Elefant geformt werden können, im Idee-Kreativmarkt. Ein Bastelset kostet dort 3,99 Euro.

Achter Tipp: Fluffiges Tierchen Quelle: Hersteller

Glitzernde Kunstwerke

Stifte eignen sich hervorragend als kleines Geschenk im Adventskalender. Besonders gut kommen ausgefallene Farben oder tolle Effekte an. Da sind Fasermaler mit Glitzer eine perfekte Wahl: Sie verschönern jedes große und kleine Kunstwerk mit einer Extraportion „Sternenstaub“. Die acht schillernden Pastellfarben begeistern mit ihrer Farbintensität. Keine Sorge, falls mal etwas danebengeht. Die Farbe lässt sich zum Glück aus den meisten Textilien ganz einfach bei 40 Grad auswaschen.

Im Idee-Kreativmarkt sind die Glitzerstifte mit dünner Malspitze von Eberhard Faber für 6,99 Euro erhältlich.

Neunter Tipp: Glitzernde Kunstwerke Quelle: Hersteller

Schimmernde Deko

Jetzt wird gebacken! Allerdings keine Plätzchen, die man essen sollte. Aus Fimo-Modelliermasse (Idee-Kreativmarkt, 2,99 Euro) lassen sich ganz einfach toller Schmuck für den Weihnachtsbaum und Geschenkanhänger herstellen. Die Farben mit Glittereffekt machen sich dabei besonders gut. Sie sind weich und deshalb auch für Kinderhände gut formbar.

Einfach ausrollen und mit Plätzchenformen weihnachtliche Motive ausstechen. Ein Loch zum Aufhängen einstechen. Bei 110 Grad härtet die Masse im Backofen in 30 Minuten aus. Nach dem Auskühlen einen Faden durch das Loch ziehen.

Zehnter Tipp: Schimmernde Deko Quelle: Hersteller

Kunterbunt und kreativ

Aus der Küche wabert Plätzchenduft herüber, der Wunschzettel an den Weihnachtsmann ist geschrieben, und es liegt eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt!

Für ein bisschen Ablenkung an langen Adventsnachmittagen sorgt ein Malbuch mit Weihnachtsmotiven. Dank der extragroßen Flächen ist es auch für jüngere Kinder geeignet. Die 80 Vorlagen können nach dem Ausmalen einfach herausgetrennt und aufgehängt oder verschenkt werden. Das Malbuch in Weihnachtsmann-Form gibt es im Idee-Kreativmarkt für fünf Euro.

Elfter Tipp: Kunterbunt und kreativ Quelle: Hersteller

Freche Früchtchen

Eine tolle Kleinigkeit für den Adventskalender ist Warennachschub für den Kaufmannsladen. Dieser lässt sich auch gut auf mehrere Tage aufteilen. Besonders schön und langlebig sind Produkte aus Holz.

Nach der Warenlieferung gibt es eine Menge zu tun. Äpfel und Bananen in die Auslage packen, Birnen und Melone im Regal verstauen, und dann kommen auch schon die ersten Kunden, die sich gleich eine ganze Kiste zusammenstellen lassen möchten. Ganz klar, im Kaufmannsladen wird es nie langweilig. Die Obst- und Gemüsekisten sind bei Galeria Karstadt Kaufhof ab 5,99 Euro erhältlich.

Zwölfter Tipp: Freche Früchtchen Quelle: Hersteller

Die Shops im Überblick Fridolins, Lister Meile 21;Telefon 0511/31 23 56 fridolins-spielzeug.de Hugendubel, Bahnhofstraße 14, Telefon 089/307 575 75 hugendubel.de Train & Play,Hildesheimer Straße 428b,Telefon 0511/27 12 701 trainplay.de Idee-Kreativmarkt,Schmiedestraße 24,Telefon 0511/169 22 44 idee-shop.com Galeria Karstadt Kaufhof,Ernst-August-Platz 5,Telefon 0511/36 010 galeria.de

Von Janina Fesser