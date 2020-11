Hannover

Ein Wintermarkt im Januar oder Februar nächsten Jahres als Ersatz für den Weihnachtsmarkt? Diese Idee haben die Grünen jetzt ins Spiel gebracht. „Falls es die Infektionslage zulässt“, sagte Ratsfrau Elisabeth Clausen-Muradian im Wirtschaftsausschuss. Dezernentin und Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette war grundsätzlich nicht abgeneigt. „Wenn sich die Corona-Regeln ändern und die Schausteller das wünschen, dann ist so etwas vorstellbar.“ Nach Vorstellung der Wirtschaftspolitiker müsste so etwas dann nach Vorbild der „Summer in the City“-Veranstaltung ablaufen, bei der über Wochen an mehreren Stellen in der Stadt Karussells und Imbissbuden gestanden hatten als Ersatz etwa fürs Schützenfest.

Was aus dem hannoverschen Weihnachtsmarkt wird, steht aktuell nicht fest, eine endgültige Absage hat es bislang nicht gegeben. Wohl aber liegen die Pläne wegen der noch immer hohen Infektionszahlen auf Eis. Im Ausschuss berichtete die Wirtschaftsdezernentin davon, dass die Stadt bei der Region Hannover als zuständige Gesundheitsbehörde ein Konzept für einen kleineren Weihnachtsmarkt mit Abstands- und Hygieneauflagen eingereicht habe. „Den prüft die Region aber nicht. Sie will die Verordnungslage im Dezember abwarten. Wir sind auf Standby.“ Konkret bedeutet dies, dass der hannoversche Weihnachtsmarkt nicht am 23. November startet, wie ursprünglich mal vorgesehen.

Nur noch kleine Marktversion ohne viel Handwerk möglich

Sollte sich wider Erwarten doch ein Weihnachtsmarkt realisieren lassen, so wird der mit seinen Vorläufern nicht vergleichbar sein – er wird nur wenig Buden mit Kunsthandwerk haben, was der Stadt immer wichtig war. „Die Betreiber haben uns signalisiert, dass ihnen jetzt nicht mehr ausreichend Zeit bleibt, um Waren zu bestellen“, so Sabine Tegtmeyer-Dette. Deshalb werde es wohl „überwiegend Karussells, Getränke- und Essensstände“ geben. Und: Statt wie sonst üblich rund 130 Geschäfte, läge deren Zahl dann „deutlich unter 100“. Ebenso könnte es wegen der Abstandsregelungen keine flächendeckende Verteilung in der Innenstadt und der Altstadt geben.

CDU-Wirtschaftsexperte Maximilian Oppelt hatte sich noch nach einem „alternativen Format“ als Ersatz für den Weihnachtsmarkt erkundigt und weitere finanzielle Hilfen für die Schausteller ins Gespräch gebracht. Dem allerdings erteilte die Dezernentin eine klare Absage. Die Stadt habe im Frühjahr ein 10-Millionen-Euro-Soforthilfeprogramm für die Wirtschaft aufgelegt für die Unterstützung von Branchen, die wegen der Corona-Krise leiden. „Das können wir nicht ein zweites Mal leisten. Das übersteigt unsere Möglichkeiten“, so Sabine Tegtmeyer-Dette weiter. Wenn man erneut direkte Finanzhilfen leisten würde, wären das umfangreiche Maßnahmen, denn dann müsste die Stadt auch Hilfen auflegen für andere Bereiche, etwa für Künstler oder die Veranstaltungswirtschaft. „Dafür ist die Stadt nicht leistungsfähig genug. Wegen unserer Haushaltssituation wird es keine weiteren Zuschüsse geben.“

Von Andreas Voigt