Hannover

Trotz steigender Corona-Zahlen soll der Weihnachtsmarkt in Altstadt und City in diesem Winter noch stattfinden. Der Aufbau hat bereits begonnen, wie an mehreren Stellen in der Stadt deutlich zu sehen ist.

Stück für Stück werden die Holzhütten hochgezogen. Vor allem auf dem Bahnhofsvorplatz stehen schon fast alle Buden. Auch wenn die Fensterläden noch heruntergeklappt sind, geben sie bereits einen Vorgeschmack auf vorweihnachtliche Freuden. Wie sie etwa ein tannenumranktes Schild mit dem Wörtchen „Schmalzkuchen“ verspricht. Mit etwas Glück sieht man auch schon ein paar Lichterketten probeleuchten.

Tanne aus Wennigsen ist 19 Meter hoch

Imposant ist der 19 Meter hohe Weihnachtsbaum, der am Montag an der Marktkirche aufgestellt worden ist. Die Tanne stammt aus Wennigsen. Noch steht sie etwas blank da, aber die Mitarbeiter der Stadt sind schon dabei, sie mit Lichterketten zu behängen. „Mehr als 2000 Lampen werden den Baum zum Leuchten bringen“, so Stadtsprecher Dennis Dix. Das aber wird erst in einer Woche geschehen, zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Montag, dem 22. November.

Dann startet auch die beliebte Weihnachtspyramide von Lisa Aulich am Kröpcke, deren aufwendiger Aufbau bereits seit einigen Tagen in vollem Gange ist. Anders als der Weihnachtsmarkt, der schon am 22. Dezember seine Pforten schließt, wird die Weihnachtspyramide aber bis zum 9. Januar geöffnet bleiben, zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der Coronabestimmungen.

Zur Galerie

Überall wo verzehrt wird, gilt dann die 2G-Regel. Ursprünglich hatte die Stadt auch Ungeimpfte an Glühwein- und Snackbuden heranlassen wollen, unter der Vorlage eines gültigen Testnachweises. Doch dem hat die aktuelle Pandemieentwicklung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun wird an den Ständen ein Nachweis über die Genesung oder Impfung verlangt. Nach Vorlage erhalten Besucher ein Bändchen, das dann für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarktes gelten sollen. Noch unklar ist, ob es bei den geplanten täglichen Öffnungszeiten von 11 bis 21 Uhr bleiben wird, oder die Buden früher dichtmachen müssen.

Von Andreas Krasselt