Weihnachtsmarkt, Mario Barth und Zauberei: Das ist diese Woche in Hannover los

Hannover

Es sind keine drei Wochen mehr bis Heiligabend und eine große Portion vorweihnachtlicher Stimmung können wir uns auf den Weihnachtsmärkten in Stadt und Region abholen.

Und auch wenn die aktuelle Polit- wie Pandemielage – Stichwort 2G plus – zwischen Glühwein-, Kunsthandwerks- und Schmalzkuchenständen Einzug erhalten hat, lohnt ein Bummel durch die Altstadt, über den Ernst-August-Platz, den Kröpcke und die Lister Meile allemal.

Für die kleinsten Besucher sind etwa auf der Lister Meile Fahrgeschäfte aufgebaut: Moglis Traumfahrt am Körtingbrunnen und Käpt´n Jimmy am Eingang zur Celler Straße.

Hingucker an der Marktkirche ist der 18 Meter hohe und fünf Tonne schwere, aus Wennigsen stammende Weihnachtsbaum. Genauso hoch ist übrigens die Weihnachtspyramide mit den mächtigen Flügeln am Kröpcke – sie gilt als gilt als das heimliche Wahrzeichen der vorweihnachtlichen Stadt.

Berkel liest „Ada“ in der Apsotelkirche

Christian Berkel. Quelle: dpa

Er begeistert seine Fans nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, Christian Berkel hat mittlerweile auch als Autor eine große Anhängerschaft. Nach seinem Debütroman „Der Apfelbaum“ präsentiert er am Sonnabend um 19.30 Uhr unter der 2G-plus-Regel in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55) nun sein Werk „Ada“ (Ullstein, 400 Seiten, 24 Euro). Karten kosten 22 Euro und sind beim Veranstalter, der Buchhandlung Leuenhagen & Paris, an der Lister Meile 39 zu haben.

„Designachten“: Kreatives im Hangar No. 5

Quelle: blachura | photography

Geschenke in wohliger Atmosphäre einkaufen: 70 Aussteller bieten ihre Sachen auch in diesem Jahr bei „Designachten“ an. An drei Tagen präsentieren sie „Einzigartiges, Schönes und Ausgefallenes aus den Bereichen Grafik, Mode, Schmuck, Kunsthandwerk und Design“ im Hangar No 5 (Völgerstraße 5). Neu: Es gibt zu essen und zu trinken. Freitag ist von 19 bis 21 Uhr geöffnet, Sonnabend von zwölf bis 20 Uhr, Sonntag von elf bis 19 Uhr – 2G plus. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen nichts. Mehr Infos HIER.

Cody Stone verzaubert in der Hinterbühne

Cody Stone. Quelle: Florian Petrow

Seine Fingerfertigkeiten sind große Klasse: Am Donnerstag präsentiert Cody Stone seine Hightech-Magie in der Hinterbühne (Hildesheimer Str. 39a). „Cody’s Magic Show“ heißt das bezaubernde Programm, in dem der Hannoveraner klassische Magie neu interpretiert und setzt sie für das digitale Zeitalter umsetzt: „Ich werde euch verzaubern. Erwartet das Unerwartete.“

Beginn ist um 19 Uhr, Tickets kosten 25 Euro (ermäßigt 18). Auch hier greift die 2G-plus-Regelung. Mehr Infos HIER.

Barth sinniert über Männer und Frauen

Mario Barth Quelle: Archiv

Die Fans haben abgestimmt und sich gewünscht, dass Mario Barth mit seinem ersten Bühnenprogramm wieder auf Tour geht – und der Comedian macht’s. „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ heißt die Neuauflage, mit der er am Mittwoch in die ZAG-Arena kommt. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 – es gilt 2G plus. Tickets kosten zwischen 36,95 und 57,95 Euro. Sie sind etwa erhältlich unter neuepresse.de/tickets

