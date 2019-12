Weihnachtsmarkt: Hannoveraner trotzdem dem Regen

Hannover

Am zweiten Adventswochenende heißt es auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover nicht „Let it snow“, sondern „Let it rain“. Am Freitag kam der Regen – und die ganze kommende Woche wird er laut Wetterbericht bleiben. Der Adventslaune der Hannoveraner tut das aber keinen Abbruch.

Trotz nasskalter Witterung ist es in der Altstadt am Freitagnachmittag gut gefüllt. Hier und da schauen rote Zipfelmützen aus der Menschenmenge heraus, manchmal auch Elchohren. „Wir haben doch den warmen Glühwein, da stört das Wetter nicht“, sagt Sascha Nocinski (34) gut gelaunt. Er und seine Freunde stoßen mit ihren dampfend-heißen Getränken auf den gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch am Nikolaustag an.

Händler zeigen sich zufrieden

Standbesitzerin Carola Rau (50) sieht es pragmatisch: „Wenn es dunkel ist, sieht man die Regentropfen doch ohnehin nicht mehr“, sagt sie und zwinkert. Außerdem: „Bislang war das Wetter schön trocken und der Weihnachtsmarkt läuft bislang sehr gut.“

Auch Glühwein-Doris ist zufrieden. Quelle: Dröse

Dem stimmen auch ihre Kollegen zu. Vanessa Voigt vom Kupferkessel an der Marktkirche berichtet, dass die ersten zwei Wochen besser gestartet sind als 2018. „Der Markt ist noch schöner geworden und es gibt ein tolles Programm.“

Sophia Baier (30) und Eva Müller (39) macht das Wetter auch nichts aus. „Uns bringen ganz andere Sachen aus der Ruhe – aber sicher nicht der Regen“, sagt Baier und lehnt entspannt an einem mit dicken Regentropfen bedeckten Tisch. Sie und ihre Kollegen haben sich nach der Weihnachtsfeier entschlossen, noch auf den Markt zu gehen. Müller: „Wir haben gute Gesellschaft – das ist in der Weihnachtszeit alles, was zählt.“

Gut drauf: Sophia Baier (l.) kam als Einhorn, Eva Müller als Nikolaus. Quelle: Dröse

Stadt zieht eine erste Bilanz

Auch die Stadt zeigt sich zufrieden und zieht eine erste Bilanz: „Der Weihnachtsmarkt ist gut angelaufen“, sagt Sprecherin Konstanze Kalmus. Im vergangenen Jahr kamen 1,85 Millionen Besucher alleine auf den Markt in der Altstadt. Ob diese Zahl 2019 getoppt werden kann, wisse sie nicht. Aber die Chancen stünden gut, schließlich habe der Weihnachtsmarkt zwei Tage früher angefangen als 2018. Und die Hannoveraner sind in Weihnachtsstimmung.

