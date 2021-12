Hannover

Der Weihnachtsmarkt in Hannover in diesem Jahr ist vorbei – und damit auch der erste, der unter Corona-Bedingungen stattfand. Wie die Polizei jetzt auf Anfrage mitteilt, mussten die Beamten bei ihren Kontrollgängen in den 31 Öffnungstagen mehr als 12.000 Menschen auf die geltende Maskenpflicht hinweisen. Auch über 130 weitere Corona-Verstöße wurden geahndet. Die meisten Überprüften seien einsichtig gewesen, fanden viele Regeln aber auch unübersichtlich.

Bei den Kontrollierten habe es sich laut Polizei sowohl um Besucher als auch Mitarbeiter in den Verkaufsständen gehandelt. Die fünfstellige Zahl an Verwarnungen wurde laut Sprecherin Janique Bohrmann „aufgrund einer fehlenden oder falschen Mund-Nasen-Bedeckung ausgesprochen“. Allerdings kann die Polizei nicht näher aufschlüsseln, auf welchem Weihnachtsmarkt die meisten Verstöße festgestellt wurden. Am Mittwoch war der letzte Öffnungstag. 850.000 Besucher kamen insgesamt, die Schausteller zeigten sich am Ende unzufrieden.

Viele Maskenverstöße vor dem Hauptbahnhof

Unter anderem auf der Lister Meile bemerkte die Polizei viele Menschen ohne Maske. Diese fühlten sich nicht als Teil des Weihnachtsmarkts, sondern waren auf dem Weg in die umliegenden Geschäfte. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

„Ein erheblicher Teil der Maskenverstöße betraf auswärtige Bahnreisende“, sagt Bohrmann. Diese hätten den Hauptbahnhof Richtung Ernst-August-Platz verlassen und den Mundschutz abgenommen. „Sie waren sich nicht im Klaren darüber, dass sie unmittelbar einen Weihnachtsmarkt mit Maskenpflicht betraten.“ Ein ähnliches Problem gab es auf der Lister Meile: Dort waren ebenfalls einige ohne Mund-Nase-Bedeckung unterwegs. Bohrmann: „Sie durchquerten das Gelände nur kurz oder suchten umliegende Geschäfte ohne die Absicht auf, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.“ Grundsätzlich habe eine hohe Unsicherheit geherrscht, welche Regeln aktuell gelten.

Die meisten hätten dennoch „kooperativ und mit Verständnis“ auf die Kontrollen reagiert. Insgesamt fertigten die Beamten mehr als 130 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, in erster Linie wegen falsch oder gar nicht getragener Masken. „Nur selten kam es zu Diskussionen oder aggressiven Reaktionen“, sagt Bohrmann. „In Einzelfällen mussten Platzverweise ausgesprochen werden.“ Hinzu kommen Strafverfahren im niedrigen einstelligen Bereich wegen gefälschter Impf- oder Testnachweise. Gar keine Verstöße gab es bei der 2G- und 2G-plus-Regel. Budenbetreiber und Restaurantbesitzer mit Glühweinausschank hätten durchgehend die Einhaltung kontrolliert.

Besucher nennen Beschilderung irritierend

Viele Besucher bezeichneten gegenüber der Polizei die aufgestellten Hinweisschilder als „verwirrend und unzureichend“ – wie zum Beispiel hier an der Lister Meile. Zwar wurde auf die Maskenpflicht hingewiesen. Dass aber eine FFP2-Maske nötig war, wurde nachträglich klein per Filzstift dazugeschrieben. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

In den Wochen des Weihnachtsmarkts gab die Polizei aber auch immer wieder Hinweise, wie vor allem die Beschilderung mit den geltenden Regeln deutlicher gestaltet werden könnte. „Denn das wurde von den Besuchern an den Zugängen häufig als irritierend und unzureichend wahrgenommen“, sagt Bohrmann. Allerdings hätten die nachträglich ergriffenen Optimierungen auch nicht den gewünschten Erfolg und mehr Klarheit gebracht. Immerhin: „Vorsätzliches Fehlverhalten wurde nur selten festgestellt“, sagt Bohrmann.

Von Peer Hellerling