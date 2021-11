Hannover

Aufbaustimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt, Montag soll es losgehen. Unter 2G-Bedingungen und dem Eindruck steigender Infektionszahlen – wie geht es damit denen, die den Markt beschicken?

Andreas Swiatek (50) kommt seit zwölf Jahren auf den Weihnachtsmarkt in der Altstadt, bietet Fleischspieße und Kartoffelpuffer an. Seine Bude an der Ecke zum Ballhof steht am Freitagmittag schon, gerade plaudert das Aufbauteam während einer Pause, alles wirkt entspannt. „Gut – man muss ja irgendwann einen Anfang finden, trotz der steigenden Werte. Die Veranstaltung ist ja draußen, das muss man versuchen. Man muss mal schauen, ob es gelingt“, erzählt Swiatek. Angst vor einem Abbruch? „Es gehört zum Business, dass es Risiken gibt. Wäre aber schade, wenn übereilt abgebrochen wird. Wenn Betreiber und Kunden sich an die Regeln halten, ist die Chance ganz gut, dass es gut läuft.“

Andreas Swiatek verkauft Fleischspieße und Kartoffelpuffer am Ballhofeck. Quelle: Christian Behrens

Und dann gibt es ja noch die Regel, dass nur an Kunden mit 2G-Bändchen verkauft werden darf? Er glaubt „schon, dass wir da einige Diskussionen führen müssen“, das werde „kein Selbstläufer und wird ein paar Tage dauern, bis es sich eingespielt hat.“ Swiatek ist klar: Das wird nicht stressfrei ablaufen, aber das müssen die Betreiber aushalten.“

Absage wäre „das Allerschlimmste“

Uschi (60) und Michael (63) Riese sind mit ihren Beerenweinen auf dem mittelalterlichen Teil des Weihnachtsmarktes, seit es den gibt, diesmal am Beginenturm. Uschi Riese steht die Sorge ins Gesicht geschrieben, als sie sagt: „Jeden Tag werden Märkte abgesagt – man kann sich nicht sicher sein. Das wäre für uns der worst case, das Allerschlimmste, wenn wir hier wieder einpacken müssten.“ Und prompt kommt kurz darauf die Nachricht: Bayern hat alle Weihnachtsmärkte gekippt.

Michael Riese glaubt, das alle Marktbeschicker ihre Kunden wirklich auf 2G checken, auch zu vorgerückter Stunde und auch in glühweinseliger Stimmung: „Wir Standbetreiber sind alle professionell – da will und kann man sich gar nichts erlauben. Da wird keiner ein Risiko eingehen und schludrig sein.“ Zudem könnte es ja ein verdeckter Kontrollkauf der Ordnungskräfte sein. „Außerdem hängt unsere Existenz davon ab.“

Michael und Uschi Riese verkaufen Beerenweine – diesmal am Beginenturm am Hohen Ufer. Quelle: Christian Behrens

Inzwischen sind beide „schon fast ein bisschen sauer auf die, die sich nicht impfen lassen wollen und uns nun Schwierigkeiten machen und damit auch der Allgemeinheit schaden“. Eine Absage würde ja nicht nur die Marktbeschicker treffen, fügt die Geschäftsfrau hinzu: „Hotellerie und Gastronomie profitieren ja auch von uns und unserm Personal – die müssen ja alle essen und irgendwo schlafen!“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Sortiment in Vorleistung gehen

Stephanie Dörrbecker (44) richtet in der Grupenstraße gegenüber der Marktkirche ihren Stand ein: Weihnachtlich gestaltete Geschenkartikel – von der Schneekugel über Weihnachtsfiguren und Plüschtiere bis zum Kuschelschal. Und das in vierter Generation – und so lange kommt die aus Ascheberg bei Münster in NRW stammende Familie schon auf den Weihnachtsmarkt in Hannovers Mitte.

Stephanie Dörrbecker bietet in vierter Generation weihnachtliche Geschenkartikel in der Grupenstraße an. Quelle: Christian Behrens

„Ich habe gemischte Gefühle, bin jetzt nur noch halb so euphorisch und zuversichtlich – die ganze Dynamik und das Auf- und dann doch Zumachen überall.“ Schließlich müsse sie für ihr Sortiment in Vorleistung gehen, und das „sind Summen im sechsstelligen Bereich. Das ist existenzbedrohend! Da hofft man, dass bloß nicht abgesagt wird.“ Selbst das reicht womöglich nicht aus, sagt Dörrbecker: „Und man fragt sich: Kommen die Leute überhaupt? Die sind doch durch die Medien und die Politik so verunsichert …“

Weihnachtsmarkt ist „ein Signal!“

Kevin Kratzsch (39) ist seit Jahren mit seiner Kartoffelpufferhütte zur Weihnachtsmarktzeit am Platz der Weltausstellung, zeitgleich auch auf dem Hamburger Dom, in Osnabrück und Essen. Bei dem gebürtigen Langenhagener, Vizepräsident des Deutschen Schaustellerverbandes und bei der jüngsten Bundestagswahl in Berlin Kandidat für die CDU, sagt, bei ihm gebe es einerseits die „Freude, wieder rauszukommen, meinen Auftrag zu erfüllen. Wir machen das ja nicht nur des Geldes wegen!“ Die Schausteller hätten auch eine soziale, also gesellschaftliche Funktion. Es sei eine lange Entbehrungszeit gewesen und der Weihnachtsmarkt nun „ein Signal“.

Kevin Kratzsch offeriert Kartoffelpufffer am Platz der Weltausstellung. Quelle: Christian Behrens

Andererseits, sagt Kartzsch, mache er sich Sorgen wegen der steigenden Inzidenz – allerdings „ist die hier etwas abgeschwächt, weil es ja im Freien stattfindet und das Ansteckungsrisiko extrem minimiert ist“ – auch dank des „luftigen“ Konzeptes, was die Zahl der Buden und die Abstände betreffe. Er sehe „keine Gründe, den Markt wieder zu schließen – im Gegenteil: Wir holen ja die Leute raus, an die frische Luft. Und vielleicht regen wir einige so dazu an, sich doch impfen zu lassen.“ Auch wenn es wohl „natürlich ungemütlicher und anders als sonst“ werde. Auf jeden Fall, glaubt Kartzsch, werde es „kein solches Gedränge geben, wie man das aus den Vorjahren kennt“.

So läuft das mit den Bändchen Durch den Weihnachtsmarkt flanieren dürfen alle, Essen und Trinken nur, wer der 2G-Regel genüge tut. Daher werden Bewirtungsleistungen erstmal nur gegen Vorlage von Personalausweis und Covid-Pass (Impfnachweis, Genesennachweis) erbracht. Ist das absolviert, gibt es ein Bändchen ums Handgelenk. Auch in einer Besuchergruppe, die etwas trinken oder essen will, muss jeder die 2G-Voraussetzung erfüllen. Wer nicht selbst an den Glühweinstand kommt, muss dann zwar kein Bändchen tragen – aber im Fall der Kontrolle durch Ordnungskräfte ist der 2G-Status zu belegen. Wer des Verstoßes überführt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Stadt hat 950.000 Bändchen beschafft, 450.000 stoffartige, die zuerst ausgegeben werden, und 500.000 mit plastikartiger Anmutung. Laut Stadtsprecher Dennis Dix gelten die Bändchen der Weihnachtsmärkte auf der Lister Meile und am Hauptbahnhof auch in der Altstadt– und umgekehrt. Auch die Bändchen der Studierenden der Leibniz-Uni sowie von den ausstehenden 96-Heimspielen gelten auf den Weihnachtsmärkten als 2G-Nachweis. Wer sein Bändchen ablegt oder irgendwie auftrennt, kann den Zugangscheck bei einem erneuten Weihnachtsmarktbesuch wieder absolvieren.

Von Ralph Hübner