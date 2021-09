Hannover

Noch laufen die Planungen für einen Weihnachtsmarkt in der Altstadt und entlang der „Lister Meile“. Die Politik hat schon mal vorsorglich an den Gebühren gedreht, die Verwaltung hat Ausschreibungen laufen und trifft Vorbereitungen – womöglich wird noch in diesem Monat über die Feste entschieden.

Der Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten des Rats der Stadt Hannover hat am Freitag mit acht zu zwei Stimmen beschlossen, den Händlern und Schaustellern die Hälfte der Gebühren für eine Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Hannover zu erlassen – sofern das Ereignis überhaupt stattfindet. Außerdem sollen die Gebühren erst fällig werden, wenn der Markt angelaufen ist.

Teilnehmer unterstützen

Der Ratsausschuss folgte damit mehrheitlich einem Antrag der SPD-Fraktion, in dem es heißt: „Aufgrund der fortwährenden pandemischen Lage ist deshalb auch für den Weihnachtsmarkt 2021 eine Gebührenregelung analog der des vergangenen Jahres im Rahmen des ,Hannoverschen Stabilitätspakets in der Corona-Krise’ zu treffen.“

Durch die erneute temporäre Senkung der Standgebühren könnten die Marktbeschicker und Schausteller „gezielt unterstützt und ein attraktiver Weihnachtsmarkt ermöglicht werden“. Zudem erhofft man sich „Impulse für eine deutliche Wiederbelebung der Innenstadt und insbesondere der Altstadt in der Weihnachtszeit“.

Grüne wollen Markt ausdehnen

Die Grünen waren damit nicht ganz einverstanden – sie wollten das Thema in die Fraktion ziehen, noch einen Änderungsantrag einbringen. Laut Fraktionssprecherin Elisabeth Clausen-Meradian wolle man den Markt räumlich als auch zeitlich nach hinten ausdehnen. Dass der Ausschuss das verhindert habe, sei „bislang nicht Usus gewesen“. Nun überlege man, ob noch ein eigenständiger Antrag im weiteren Beratungsverlauf eingebracht wird. Am Ende wird die Sache dann in der Ratsversammlung endgültig entschieden.

Für die Landeshauptstadt bedeutet der Gebührenverzicht einen Minderertrag in Höhe von etwa 330.000 Euro.

Stadt plant – unter Vorbehalt

Ob und wenn ja unter welchen Bedingungen Weihnachtsmärkte in der Stadt Hannover stattfinden dürfen, ist derzeit noch unklar und hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Bis jetzt plant die Stadtverwaltung laut Pressesprecher Dennis Dix, dass der Weihnachtsmarkt in der Altstadt stattfinden wird. Allerdings: „Alles steht unter dem Vorbehalt der dann geltenden Corona-Regeln des Landes und der Region Hannover.“ Es gebe für entsprechende Hygienekonzepte schon „erste Ideen für mögliche Varianten zur Umsetzung. Für ein fertiges Konzept ist es noch zu früh, weil die Corona-Lage sich noch ändern kann oder wird.“

Maximal 120 Stände

Für den Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche und in der Altstadt seien 120 Standeinheiten vergeben worden, zehn weniger als vor Corona im Jahr 2019. Dies wäre laut Dix „die maximale Anzahl, wenn die Standeinheiten auf alle öffentlichen Plätze im Bereich der City verteilt werden müssten“. Noch liefen Ausschreibungen für Vergaben aller Art – vom Weihnachtsbaum bis zur Abdeckung der Kellerschächte auf dem Platz vor der Marktkirche.

Wie zuletzt immer gelte die Regel: 50 Prozent fürs Kunsthandwerk, 50 Prozent für Essen und Trinken. Nicht mitgerechnet in den Stand-Zahlen seien das historische Dorf, das finnische Dorf und der Wunschbrunnenwald.

Inwieweit die Verwaltung mit diesen Zahlen planen kann, stehe noch nicht fest. Dix: „Von großer Bedeutung wird auch sein, ob ein entsprechendes Sicherheitskonzept für eine Fläche oder mehrere Flächen umsetzbar ist. Wir rechnen damit, frühestens Ende September eine Aussage dazu treffen können.“ Alles stehe unter dem Vorbehalt dass „Corona und die entsprechenden Regelungen den Weihnachtsmarkt möglich machen“.

Lister Meile: Nach der Wahl

Die Macher des Weihnachtsmarkts entlang der Lister Meile seien bereit, ihr Konzept vorzulegen, sagte Organisator Enzo Fumiente der NP. Allerdings wollte man „bis nach der Kommunalwahl warten - dann weiß man hoffentlich bald, wo es lang geht“. Bislang habe man „das Gefühl, keiner traut sich zu sagen, was Sache sein soll. Wir haben keine Angaben über Hygienekonzept, Abstände und so weiter. Daher haben wir noch keine Verträge rausgeschickt.“

Sollte etwa die 3G-Regel gelten, dann frage man sich: „Wie sollte das den auf der Meile kontrolliert werden?“ Man brauche verlässliche Informationen, um zu sagen, wie viele Stände es sein können – üblicherweise seien es um 75, darunter mehr Händler als Gastronomen.

Von Ralph Hübner