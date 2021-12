Hannover

Noch bis zum 22. Dezember kann sich, wer will, auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt auf das Fest einstimmen – in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings unter 2G-plus-Bedingungen und mit FFP2-Maske. Heißt: Wer nach Geschenken stöbern und dabei zwischendurch einen Glühwein oder etwas Schmalzkuchen genießen will, muss geimpft oder genesen sein sowie ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. 

Um lange Schlangen und Wartezeiten zu vermeiden, sind gibt es seit Montag drei neue Corona-Teststationen in unmittelbarer Umgebung des Weihnachtsmarkts: am Holzmarkt, in der Schmiedestraße (Ecke Seilwinderstraße) sowie in der Karmarschstraße (vor der Sparkasse/Markthalle).

Auf teststation-weihnachtsmarkt.de gibt es weitere Informationen. Hier können auch Termine gebucht werden.

