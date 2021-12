Weihnachtsmarkt, GOP-Artistik oder Maybebob – das ist nächste Woche in Hannover los

Hannover

Einstimmung auf das Fest: Die Weihnachtsmärkte in Hannovers Altstadt und an der Lister Meile sind bis 22. Dezember geöffnet – hier kann man unter 2G-plus-Bedingungen und mit FFP2-Maske täglich von elf bis 20 Uhr nach Geschenken stöbern, Glühwein trinken, Schmalzkuchen genießen – von den Betreibern werden Bändchen ausgegeben, die an allen Ständen und Märkten akzeptiert werden. Die reduzierte Zahl der Stände und die Ausweitung auf die Schmiedestraße bieten die Möglichkeit, Abstand zu halten. Pandemiebedingt gibt es keine Bühne, auch der Wunschbrunnenwald entfällt. Am Alten Rathaus findet aber täglich um 16, 17 und 18 Uhr Kasperltheater für Kinder statt, der Weihnachtsmann schaut um 17.30 Uhr vorbei.

Am Hauptbahnhof hält die Weihnachtsstimmung sogar bis 30. Dezember. Tipp für einen Stadtteilausflug: Bis 18. Dezember verwandelt sich der Biergarten am Lindener Berg freitags ab 16 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr in ein Adventsdorf. Mehr Infos zu Hannovers Weihnachtsmärkten HIER.

Seemannsgarn und Artistik im GOP

Quelle: Nancy Heusel

Eine Seefahrt, die ist lustig! „Sailors“ kehren derzeit im GOP-Varieté (Georgstraße 36) ein. Hafenromantik und Höchstleistungen auf der Bühne, Seemannsgarn und maritime Artistik sind bis 9. Januar zu sehen. Storyteller Nagelritz führt durch das Programm, in dem unter anderem Fässer jongliert werden. Tickets für die Shows unter 2G-Plus-Bedingungen (Ausnahmen für Geboosterte) kosten ab 35 Euro. Mehr Infos HIER.

Viermal Advents-Spaß mit Maybebop

Quelle: Christian Behrens

„Weihnachtsprogramm für Euch“ – das versprechen die A-capella-Stars von Maybebop. Gleich vier Konzerte geben sie im Theater am Aegi. Am 15. und 16. Dezember tritt das Quartett ab 20 Uhr auf, am 17. Dezember ab 19 Uhr und am 18. Dezember ab 14 und 19 Uhr. Die Stimmakrobaten haben ein Heimspiel – das Publikum darf sich freuen auf eigene Stücke wie „Happy Meal“ oder „Geburtstag bei Gotts“, die Sänger intonieren aber auch Klassiker aus Jazz und Pop. Karten (es gilt die 2G-plus-Regel) kosten 30 bis 43 Euro.

Große Bühne für „Marea“ in der Orangerie

Quelle: Ilona Hottmann

Als Musiker begleitet Multitalent Wolfgang Stute derzeit das Wintervarieté „Sombra“ in der Orangerie Herrenhausen. Dienstag, 14. Dezember, gehört die Bühne aber seinem Band-Projekt „Marea“. Auf dem Programm steht ab 19.30 Uhr „Musik für Bauch und Seele“, durch den Abend führt Kabarettist Matthias Brodowy – der 49-Jährige und Stute sind langjährige Bühnengefährten. Bei „Marea“ hat er Hilko Schomerus, Jens Bernewitz und Konrad Haas an Bord geholt. Tickets (2G plus) kosten 30 Euro. Infos HIER.

Wie ein Kunsthaus zum Kunstwerk wird

Olaf Peters Quelle: Deutsch

„Höhle, Grotte, Kapelle und Raum der Kunst“ – so lautet das Thema des Vortrags, den der Kunsthistoriker Olaf Peters (Foto) am Donnerstag, 16. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Kestnergesellschaft an der Goseriede hält und der parallel online verfolgt werden kann. Anlass ist die aktuelle Ausstellung „Stage Fright“ von Nicholas Party, die das Gebäude zum Kunstwerk macht. Es gilt 2G plus, der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro.

Die hier angekündigten Veranstaltungen finden unter 2G-plus-Regeln statt – von der Testpflicht sind nur dreifach geimpfte Personen ausgenommen. Die Infektionszahlen sind weiterhin hoch: Bitte informieren Sie sich deshalb tagesaktuell über etwaige Absagen, Verschiebungen oder Regel-Veränderungen. Die NP wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben.

Veranstalter können sich mit Infos gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail schicken an hannover@neuepresse.de.

Von NP