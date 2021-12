Weihnachtsmann aus Hannover: Geboostert unterm Rauschebart

Hannover

Das Wunschkonzert ist abgespeckt. „Dieses Jahr habe ich nur drei Besuche geplant, früher kam ich sogar auf zwölf an einem Abend.“ Manche Wünsche kann auch der Weihnachtsmann nicht erfüllen. Und das, obwohl sie sogar auf seinem eigenen Wunschzettel stehen. Aber Pandemie ist nun einmal Pandemie. Auch wenn er sich wünscht, dass sich alle Menschen endlich impfen lassen und dazu mehr Abstand und Verantwortung für die Mitmenschen an den Tag legen würden. Das dies wohl ein frommer Wunsch ist, damit muss auch der Weihnachtsmann, hier kurz genannt Herr W., leben.

Wo Herr W. sich den Rest des Jahres aufhält, wissen nur seine Rentiere. Aber vor Weihnachten dreht der Mann im roten Mantel und dem weißen Rauschebart normalerweise richtig auf. Da müssen Termine gemacht und koordiniert werden, da wird das „sprechende Buch der Weisheit“ hervorgekramt und entstaubt, da werden die Wunschzettel studiert, die Namen der Kinder gelernt und die Geschenke zugeordnet – auch wenn sie mal nicht nur brav waren. „Ich weise sie darauf hin, dass sie Mama geärgert haben oder Schulaufgaben nicht gemacht haben, aber ich bin nicht der strafende Weihnachtsmann“, sagt Herr W., die Rute bleibt daheim.

Manche Kinder erschrecken sich

Dennoch kann es tränenreich werden. „Wenn da so ein großer Mensch steht, der gänzlich anders als alle anderen aussieht und mit dunkler Stimme spricht, dann erschrecken manche Kinder auch, aber die sind eigentlich immer gut zu beruhigen.“ Nur, dass sie seit 2020 nicht mehr auf den Schoß des gütigen alten Herrn klettern und von ihm im Arm getröstet werden dürfen. „Abstand ist das A und O“, sagt der Weihnachtsmann, der gern Geschenke bringt, aber um Himmels Willen keine Viren verteilen will. „Natürlich bin ich geboostert, aber wenn ich das Corona-Virus in eine Familie, möglicherweise mit alten Leuten, hineintragen würde, wäre das eine Katastrophe.“ Das heißt auch für dieses Weihnachtsfest: „Wenn was geht, dann nur draußen. Und dann nur mit Masken und reichlich Abstand.“ Ansonsten gilt: „Alle nicht nötigen Termine wie Weihnachtsmärkte wurden abgesagt.“

Auch für den Weihnachtsmann ist in Zeiten der Corona-Pandemie vieles anders. Quelle: privat

Selfies mit der Großfamilie sind jetzt tabu

Mit etwas Wehmut erinnert er sich an einen Weihnachtsbesuch in der Zeit vor Corona bei einer italienischen Großfamilie, bei der alles etwas länger dauerte. „Alle Verwandten waren da, alle wollten den Weihnachtsmann herzen, mit allen gemeinsam wurden Fotos gemacht, dann noch einige extra mit den kleinen Töchtern.“ Ein anderes Mal, auf dem Weg zu einer Familie in Richtung Vahrenwald, wurde der Gute dann noch von „fröhlichen Leuten mit muslimischen Hintergrund“ für ein Selfie vereinnahmt. Natürlich dicht an dicht, „das geht in dieser Zeit gar nicht“, sagt er etwas traurig.

„Hauptsache, Geschenke“

Immerhin kommt er nun so ziemlich rechtzeitig zu den nächsten Terminen. So manche - „das ist zum Glück die Minderheit“ - sind ja auch froh, wenn der Mann in Rot schnell wieder weiterzieht. „Ich hatte eine Familie, in der weder Gedichte aufgesagt noch ein Musikstück gespielt wurde. Die Mutter meinte, ,die Weihnachtsgeschichte interessiert uns nicht, Hauptsache die Geschenke sind da’.“

Tja, die Sache mit den Geschenken hat den Weihnachtsmann in den vergangenen Jahren auch nicht so richtig glücklich gemacht. „Die Menge an Geschenken für ein Kind ist manchmal unfassbar“, sagt er. „Spielekonsolen, teure Mobiltelefone, Mode und von allem zu viel“, stöhnt er in seinen Rauschebart. „Selbst die Eltern sagen, es wird immer mehr“, erzählt er über die Auftraggeber. Und beklagt eine „Amerikanisierung des Weihnachtsfestes“, übrigens auch mitten in der hannoverschen City. „Früher gab es warme gelbe Lichter, jetzt sind da eisig-blau beleuchtete Figuren und überall Blink-Blink.“

„Ich gehe darin auf, ich lebe das“

Trotz aller Amerikanisierung, trotz des Konsum-Overkills und nun auch trotz Corona: „Es macht immer noch Spaß, ich gehe darin auf, ich lebe das.“ Und dies bereits seit 1993. „Da fing das an mit Bekannten, die kleine Kinder hatten, dann kamen die Nachbarn dazu und dann wurde das immer mehr.“ Aus dem Weihnachtsmann-Azubi wurde schließlich ein echter Weihnachtsmann, top ausgestattet mit allem, was dazu gehört. Auch allen Antworten. „Wenn es regnet und die Kinder fragen, wie die Rentiere den Schlitten ziehen, erzähle ich ihnen, dass ich die Kufen mit Rädern ausgetauscht habe.“

Was bleibt? Manchmal musste er „gruselige Stücke auf der Blockflöte“ ertragen, einmal wollte ihm jemand den Bart abreißen, selten musste er mit Strenge „auf eine gewisse Verbalhornung“ seines Amtes reagieren. Mal war da die weinende, gerade vom Mann verlassene Mutter, „die mich bat, ihrem Kind doch noch ein schönes Weihnachten zu bereiten“. Oder das behinderte kleine Kind, das sich gar nicht mehr einkriegte vor Freude über die Anwesenheit des Weihnachtsmannes. Selbstgebackene Plätzchen, von Kinderhand gemalte Bilder, Karotten für die Rentiere – „das sind alles Dinge, die einfach schön sind“. Real leuchtende Kinderaugen, die aufgeregt-roten Wangen der Mädchen und Jungen, ihr fester Glaube an einen gütigen Weihnachtsmann, der mehr als Geschenke bringt. Sondern auch das Gefühl, dass die Welt doch irgendwie in Ordnung ist. Auch in der Pandemie.

Von Petra Rückerl