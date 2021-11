Weihnachtsmärkte, Wintermärchen – das ist in dieser Woche in Hannover los

Hannover

Lust auf weihnachtliche Stimmung? Die Weihnachtsmärkte in Hannover – ob in der Altstadt und um die Marktkirche, am Hauptbahnhof, an der Weihnachtspyramide am Kröpcke, auf der Lister Meile oder im Weihnachtsdorf auf dem Lindener Berg – sind geöffnet. Dabei sind die Stände dieses Jahr weniger eng gestellt, damit es nicht ein zu großes Gedränge gibt. Für alle Märkte gilt: 2-G drinnen und draußen, es gilt Maskenpflicht, die Maske darf nur kurz abgenommen oder angehoben werden, wenn gegessen oder getrunken wird.

Kleiner Ausflugstipp: Auf der Marienburg ist bis zum 19. Dezember, immer freitags bis sonntags, jeweils von elf bis 20 Uhr, das Wintermärchen: Eingangshalle, Rittersaal und Speisesaal sind in eine Märchenwelt mit üppig geschmückten Tannenbäume, lebensgroßen Nussknackern, einer festliche Tafel und funkelnden Lichterspielen getaucht. Tickets: 12,50 Euro für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder. Auf dem Schloß gilt 2-G und Maskenpflicht.

La-Palma-Abend mit „Mord(s)geschichten“

Liest: Barbara Schlüter. Quelle: Frank Wilde

Es ist ein Spendenabend für ihre Herzensinsel La Palma: Barbara Schlüter (Foto) liest Donnerstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr in der Hinterbühne (Hildesheimer Straße 39a) unter 2-G-Bedingungen aus ihrem Buch „Ausgerechnet am Feiertag – historische Mord(s)geschichten“. Schirmherrin der Benefizlesung ist Ex-Ministerin Heidi Merk, die auch enge Beziehungen zur Kanareninsel pflegt. Der Eintritt von zwölf Euro geht an Opfer des Vulkanausbruchs.

Liebeserklärung an Autobahn-Raststätten

Recherchiert: Florian Werner. Quelle: Christian Werner

Beliebt sind sie nicht, das Essen ist umstritten, aber sie sind nicht wegzudenken aus der Reisekultur: Autobahn-Raststätten. Der Autor Florian Werner hat an der Raststätte Garbsen-Nord intensiv recherchiert. So erzählt er in seinem neuen Werk Geschichten vom Aufeinandertreffen, Warten, Weiterkommen und schaut auf Durchreisende und Dagebliebene. Tickets zur Lesung am Donnerstag, 2. Dezember, 19 Uhr im Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz 1, kosten 12 Euro. Tickets gibt es HIER.

Weihnachtstour mit Hannover-Traditionen

Hitjepuppe. Quelle: Stattreisen

Es geht um Hitjepuppen (Foto), Traditionen und alte Hannover-Bräuche: Der Verein Stattreisen lädt bis 22. Dezember immer mittwochs, freitags und sonntags zum Rundgang „Oh du Fröhliche...“ durch die City ein. Start ist jeweils um 17.00 Uhr am Historischen Museum (Burgstraße). Die Tour für zwölf Euro endet auf dem Weihnachtsmarkt (hier gilt 3-G, an Verzehr-Ständen 2-G). Anmeldung unter 0511/169 41 66 oder HIER.

Desimos Club gibt’s live und hybrid

Scherzt: Desimo. Quelle: Michael Wallmüller

Hannover lacht wieder hybrid – heute empfängt Gastgeber Desimo im Apollo, Limmerstraße 50, im November-Club-Mix live grandiose Komödianten – zeitgleich wird die Show mit den Überraschungsgästen ab 20.15 Uhr gestreamt. Soviel ist verraten: Dabei ist ein Kölner A-Capella-Erfolgsmusiker, der größte Stand-Up-Kabarettist Deutschlands und ein ganz besonderer Liedermacher.

Bei der Live-Show (Karten ab 27 Euro) gilt die 2-G-Regel. Online gibt es die Show ab 18 Euro.

Von NP