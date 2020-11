Hannover

Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch kritisiert die Entscheidung, die Weihnachtsferien in der Corona-Pandemie vorzuziehen. „ Bescherung statt Bildung scheint offenbar wichtiger zu sein“, so der Experte.

Mit der Verlängerung soll das Infektionsrisiko an den Festtagen gesenkt werden. Dieser Plan kann jedoch nur gelingen, wenn an den zusätzlichen Ferientagen vor Weihnachten Kinder und Jugendliche tatsächlich ihre Kontakte deutlich einschränken. Bönsch: „Für ein vermeintlich sicheres Weihnachten ist diese Entscheidung sicher nachvollziehbar, unter dem Aspekt der Bildung ist das jedoch absolut kritisch zu sehen.“

Es sei ein bildungsfernes Argument, dem die Politik ihr Handeln unterordnet. 2020 „ist bereits viel zu viel Unterricht ausgefallen. Mit dieser Entscheidung wird nun noch mehr wichtige Lernzeit gestrichen, dabei hätten weitere Kürzungen tunlichst vermieden werden müssen“, so Bönsch. Man müsse nach diesem schwierigen Jahr „alles tun, um das Lernen wieder in richtige Bahnen zu lenken“.

Bönsch: „Obwohl sich die Schulen seit den Sommerferien im Präsenzunterricht befinden, entfällt generell sehr viel Unterricht und Lernzeit. Das ist schlicht dem Hygienekonzept, das natürlich wichtig ist, geschuldet. Lernzeit geht für regelmäßiges Lüften und Händewaschen drauf.“ Weitere Unterrichtsausfälle könne man sich nicht leisten.

Das sagen Familien

Kritik an den Plänen, die Weihnachtsferien vorzuziehen, kommt auch von der Initiative „Familien in der Krise“. Die Maßnahme führe zu massiven Benachteiligungen vieler Familien und zu weiteren Bildungseinbußen.

„Das ist ein Angebot für Eltern, die noch Ressourcen haben. Sei es, dass sie noch Resturlaubstage oder eine alternative Betreuungsoption haben oder überhaupt grundsätzlich die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können“, sagt die Sprecherin der Initiative, Sina Denecke. Alle anderen Familien würden benachteiligt.

Auch das Angebot einer Notbetreuung für Schüler der Jahrgänge eins bis sechs während der zusätzlichen Ferientag, ändere daran nichts, so Denecke: „Wenn die Notbetreuung so gestaltet ist wie im Frühjahr, werden die Schüler kohortenübergreifend betreut. Alle Kinder, die in die Schule geschickt werden müssten, würden einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Das ist eine massive Ungleichbehandlung von Familien.“ Eine Reduzierung der Schülerkontakt ergebe nur Sinn, wenn sich nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern daran halten: „Das würde bedeuten, dass die Familien sich ab dem 18. Dezember zu Hause in Quarantäne begeben müssten. Vorher müssten also alle Erledigungen für die Festtage erledigt worden sein. Das halte ich für absolut unrealistisch.“

Das sagt die Kirche

Ist das Weihnachtsfest in Pandemie-Zeiten durch vorgezogene Ferien zu retten? Über diese Frage kommen auch prominente Köpfe aus den Kirchen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während Hannovers ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann im Deutschlandfunk die Idee eines „Kontaktfastens auf Weihnachten hin“ in Frage stellt, steht für Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes ein anderer Gedanke im Vordergrund: „Alles, was es möglich macht, dass Menschen sich begegnen können, auch Menschen, die sonst vielleicht im Pflegeheim wären, ist aus meiner Sicht zu unterstützen.“

Käßmann sieht durch das auch von den Schülern vor dem Fest erwartete „Kontaktfasten“ einen Druck aufgebaut, „als wäre da alles anders, als es sonst ist im Leben“. Diese Erwartung könne das Fest nicht erfüllen. Sie sehe in den diesjährigen Feiertagen aber auch eine Chance, sich vom sonst üblichen Weihnachtsstress zu entlasten, erklärte Käßmann. Stattdessen könnten sich die Menschen vielleicht darauf besinnen, was wirklich wichtig sei im Leben. „Es muss nicht alles perfekt und harmonisch sein.“

Das wird Müller-Brandes wohl ähnlich sehen. Der Stadtsuperintendent hat aber andere Prioritäten. Zwar sei „Abstand halten das neue Gebot der Nächstenliebe“, zugleich aber „macht es uns menschlich Probleme, dauerhaft Abstand zu halten“. Weihnachten „wird der Abstand aufgehoben, wenn vielleicht der Opa kommt und die Oma kommt.“ Deshalb halte er die Überlegungen der Politik auch im Hinblick auf vorgezogene Schulferien für richtig. Überwölbt sind seine Überlegungen von einer sozialen Realität, die vielen gerade zu Weihnachten Angst macht: „Einsamkeit halte ich immer noch für ein viel zu leises Thema in unserer Gesellschaft.“

Von Britta Lüers und Michael Lange