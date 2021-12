Hannover

Bereits zum zweiten Mal musste die Weihnachtsfeier für Obdachlose in Hannover pandemiebedingt ausfallen. Stattdessen wurden am Sonntag am Congress Centrum (HCC) 800 Geschenktüten an bedürftige Menschen verteilt. Musiker Christof Stein-Schneider von der Band Fury in the Slaughterhouse half beim Verteilen mit.

Die Geschenktüten waren prall gefüllt – mit Süßigkeiten, Vitaminsäften und Kosmetikartikel, so Andreas Barthel vom Organisationsteam von „Die!!! Weihnachtsfeier“. Auch Tierfutter und Zubehör, vor allem für Hunde, wurden verteilt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein warmes Festessen sowie das Angebot eines kostenlosen Haarschnitts seien aufgrund der Corona-Einschränkungen leider nicht möglich, bedauert Barthel. Dabei seien vor allem die gemeinsame Zeit und die Gespräche für viele Bedürftige oft das Wichtigste an der Feier mit Live-Musik. Barthel: „Wir werden die Feier deshalb im Frühjahr nachholen. Denn Weihnachten ist, wenn wir sagen das Weihnachten ist.“ bl

Von Britta Lüers