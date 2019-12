Am Sonntag feierten die Obdachlosen der Stadt Weihnachtsfeier im HCC. Für 650 Gäste gab es Festessen, gratis Haarschnitte und Kleidung und Musik von Fury in the Slaughterhouse. Viele bekannte Ehrenamtliche halfen mit – unter anderen Bezirksbürgermeisterin Inge-Edeltraut Geschke.