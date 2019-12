Weihnachtscircus feiert Premiere – hier gibt es Tickets

Hannover

„Schönes Gebäude! Sieht sehr alt aus. Sowas haben wir in der Mongolei nicht“, sagt Selenge Ulzii (23), als sie Kunststücke vor dem Neuen Rathaus macht. Sie ist Artistin der Showgruppe „Mystery of Gentlemen“ aus dem mongolesischen Ulan Bator. Heute Abend treten sie im Weihnachtscircus Hannover auf dem Schützenplatz auf - täglich bis zum 29. Dezember.

Die jungen Artisten sind zum ersten Mal in Deutschland, Hannover ist ihre erste deutsche Stadt. „Das Gebäude da hinten sieht noch cooler aus“, sagt Ulziis Kollege und zeigt auf den modernen Glasbau der Norddeutschen Landesbank.

So fasziniert die Mongolesen von der hannoverschen Architektur sind, so fasziniert sind die Passanten von den Kunststücken der Akrobaten, die auf den unebenen Pflastersteinen des Trammplatzes auf Metallbällen balancieren und einen Vorgeschmack auf die Show geben.

Hier gibt es Tickets

Der Weihnachtscircus Hannover feiert am Dienstag um 19.30 Uhr Premiere und spielt bis zum 29. Dezember täglich um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, sonntags um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr. An Heiligabend ist Spielpause. Karten gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Josina Kelz