In Hannover können Sie auf folgenden öffentlichen Plätzen Weihnachtsbäume kaufen. Nicht inbegriffen sind beispielsweise Verkaufsplätze vor Baumärkten, Möbelhäusern oder auf Hinterhöfen.

Badenstedt: Ab dem 11. Dezember an der Woermannstraße, Ecke Benther-Berg-Straße.

Bemerode: Vom 5. bis 24. Dezember am Festplatz Sandberge.

Calenberger Neustadt: Gleich vier Verkaufsstände gibt es ab dem 4. Dezember auf dem Schützenplatz.

Groß-Buchholz: Ab 4. Dezember am Klingerplatz und ab dem 11. Dezember an der Pasteurallee in Höhe des Messeschnellwegs.

Kleefeld: Am 11. Dezember öffnen die Stände am Schaperplatz sowie am Dörriesplatz.

Ledeburg: In der Mecklenheidestraße, Ecke Schulenburger Landstraße startet der Verkauf am 12. Dezember.

Linden-Mitte: Ab 11. Dezember an der Bardowicker Straße in Höhe der Brücke Davenstedter Straße und in der Gartenallee, Ecke Stephanusstraße.

List: Am 4. Dezember geht es am Welfenplatz los, eine Woche später öffnen die Stände an der Jakobistraße, Vier Grenzen sowie in der Waldstraße.

Marienwerder: Ab 5. Dezember auf dem Festplatz Marienwerder.

Misburg: An der Schierholzstraße gibt es vom 11. bis 24. Dezember Christbäume.

Südstadt: Am 1. Dezember startet der Verkauf am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, am 11. Dezember zudem an der Geibelstraße und am Stephansplatz.

Vahrenwald: Ebenfalls am 11.12. öffnet der Christbaumstand am Jahnplatz.

Zoo: An der Musikhochschule gibt es ab 11. Dezember Weihnachtsbäume zu kaufen.

Darüber hinaus können auf folgenden Plantagen selber Bäume geschlagen werden.

Stöcken: Baumschule Nötel, Stelinger Straße in Hannover-Stöcken, seit dem 4. Dezember.

Isernhagen: Auf dem Edeltannenhof Dittfach, Hauptstraße 84, 30916 Isernhagen können täglich bis zum 23. Dezember Bäume geschlagen werden, bei der Baumschule Nötel in der Heinrich-Könecke-Straße und in der Burgwedeler Straße gibt es ebenfalls ab sofort Bäume zum Selberschlagen. Ebenfalls in Isernhagen gibt es auf dem Lange Forstbetrieb am Ortfelde täglich bis zum 24. Dezember Bäume.

Großburgwedel: Hier bietet die Baumschule Nötel an der Isernhägener Straße seit Ende November Bäume zum Schlagen an.

Langenhagen: Der Lange Forstbetrieb, Kananoher Straße, 30855 Langenhagen sowie der Lange Forstbetrieb Krähenwinkel in der Heinrich-Hagemann-Allee sind dort täglich bis zum 24. Dezember vertreten.

Neustadt: Die Tannenland-Plantage an der Ricklinger Straße, 31535 Neustadt-Bordenau (täglich bis zum 23. Dezember) sowie in Helstorf an der Einfahrt Walsroder Straße Ausfahrt über die Reiterheide in 31535 Neustadt-Helstorf (vom 4. bis zum 19 Dezember jeden Sonnabend und Sonntag).

Uetze: Am Hof Pribbernow / Plantage Schwüblingsen, Zum Waldsportplatz 20, 31311 Uetze-Schwüblingsen können zwischen dem 4. und 19. Dezember jeden Sonnabend und Sonntag Weihnachtsbäume geschlagen werden.

Wedemark: Die Weihnachtsbaum-Plantage in Negenborn Hannoversche Straße, 30900 Wedemark-Negenborn hat vom 10. bis zum 23. Dezember geöffnet.

Wunstorf: Die Tannenland-Plantage Blumenau, Frachtweg / Neustädter Straße, 31515 Wunstorf-Blumenau hat bis zum 23. Dezember täglich geöffnet, die Tannenland-Plantage Liethe, Zur Liether Schweiz, 31515 Wunstorf-Liethe öffnet zwischen dem 10. und 12. Dezember sowie dem 17. und 19. Dezember.