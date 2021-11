Hannover

Für viele Menschen in Deutschland gehört zu Weihnachten ein festlich geschmückter Tannenbaum ins Wohnzimmer. Die Preise sollen trotz hoher Inflation stabil bleiben. Wir geben einen Überblick, wo und wann Sie in Hannover einen Weihnachtsbaum kaufen können.

Badenstedt

Ab dem 11. Dezember an der Woermannstraße, Ecke Benther-Berg-Straße.

Bemerode

Vom 5. bis 24. Dezember am Festplatz Sandberge.

Calenberger Neustadt

Gleich vier Verkaufsstände gibt es ab dem 4. Dezember auf dem Schützenplatz.

Groß-Buchholz

Ab 4. Dezember am Klingerplatz und ab dem 11. Dezember an der Pasteurallee in Höhe des Messeschnellwegs.

Kleefeld

Am 11. Dezember öffnen die Stände am Schaperplatz sowie am Dörriesplatz.

Ledeburg

In der Mecklenheidestraße, Ecke Schulenburger Landstraße startet der Verkauf am 12. Dezember.

Linden-Mitte

Ab 11. Dezember an der Bardowicker Straße in Höhe der Brücke Davenstedter Straße und in der Gartenallee, Ecke Stephanusstraße.

List

Am 4. Dezember geht es am Welfenplatz los, eine Woche später öffnen die Stände an der Jakobistraße, Vier Grenzen sowie in der Waldstraße.

Marienwerder

Ab 5. Dezember auf dem Festplatz Marienwerder. Misburg: An der Schierholzstraße gibt es vom 11. bis 24. Dezember Christbäume.

Misburg

An der Schierholzstraße gibt es vom 11. bis 24. Dezember Christbäume.

Südstadt

Am 1. Dezember startet der Verkauf am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, am 11. Dezember zudem an der Geibelstraße und am Stephansplatz.

Vahrenwald

Ebenfalls am 11.12. öffnet der Christbaumstand am Jahnplatz.

Zoo

An der Musikhochschule gibt es ab 11. Dezember Weihnachtsbäume zu kaufen.

Von Britta Lüers