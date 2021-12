Weihnachtsbäume in Hannover: Ehepaar auf der Suche nach dem perfekten Baum

Hannover

Mit einer roten Säge in der Hand läuft Uwe Fahrenholz (55) durch Baumreihen aus Fichten und Tannen. Hin und wieder stoppt er und begutachtet einzelne Bäume: „Der ist wieder zu hoch, oder?“, fragt er seine Frau Katrin (49), die einige Meter entfernt steht. „Ja, und obenrum ein wenig zu kahl“, ruft sie zurück.

Uwe und Katrin Fahrenholz sind auf der Weihnachtsbaumplantage Kananohe, wenige Kilometer entfernt von Hannover-Langenhagen, unterwegs. Das Ehepaar ist auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum – und will ihn selbst absägen.

Unweit von den Tannen und Fichten steht Forstwirt Gregor Lange (49) neben der Netzmaschine, in der die Weihnachtsbäume verpackt werden: „Manchmal wundert man sich, wo die Leute bleiben. Sie verschwinden zwischen den ganzen Bäumen und kommen erst eine Stunde später mit abgesägtem Baum wieder zum Vorschein“, erzählt der 49-Jährige und lacht. Schließlich sei die Auswahl groß: Die Kunden könnten sich zwischen Blaufichte, Rotfichte, Nordmanntanne, Serbischer Fichte, Felsentanne und Koreatanne entscheiden.

Klare Anforderungen an den Weihnachtsbaum

Zudem hätten viele Kunden für ihren Baum auch ganz klare Anforderungen – so auch das Ehepaar Fahrenholz: „Wir achten darauf, dass der Weihnachtsbaum buschig und gefüllt ist“, erklärt Katrin Fahrenholz während sie einen Tannenzweig anhebt, um einen der Bäume zu prüfen. Eine „schlanke, dünne Tanne“ sei für sie nicht optimal.

Auch wichtig: Der Baum müsse selbstverständlich gut ins Wohnzimmer passen. Unwichtig sei hingegen, was für eine Baumart es sei: „Ob nun Nordmanntanne oder doch eine Fichte, das ist irrelevant“, meint Uwe Fahrenholz.

Schlagen sich ihren eigenen Weihnachtsbaum: Katrin und Uwe Fahrenholz haben eine schlechte Erfahrung mit einem Weihnachtsbaum vom Supermarkt gemacht. Seitdem sägen sie lieber selbst. Quelle: Sophie Peschke

Am aller wichtigsten sei dem Ehepaar, dass der Baum frisch ist: „Vorletztes Jahr haben wir unseren Weihnachtsbaum in Hannover beim Supermarkt gekauft und der hatte dann drei Tage später keine Nadeln mehr“, erzählt Katrin Fahrenholz. Der Baum sei schon beim Kauf trocken gewesen: „Das ging gar nicht“, so die 49-Jährige.

„Die Bäume von der Plantage halten länger“

Diese schlechte Erfahrung hätte die beiden dazu bewegt, den Weihnachtsbaum fortan immer von der Weihnachtsbaumplantage zu kaufen: „Wir möchten einen frischen Weihnachtsbaum, und deshalb sägen wir ihn uns selbst ab“, so Uwe Fahrenholz. Im vergangenen Jahr sei das Ehepaar Fahrenholz deshalb auf die Plantage Kananohe der Familie Lange aufmerksam geworden. „Die Weihnachtsbäume direkt von der Plantage halten länger“, weiß Uwe Fahrenholz.

„Die Suche gestaltet sich nicht ganz einfach in diesem Jahr, aber irgendwas werden wir finden“, sagt Uwe Fahrenholz während er mit seiner Frau einzelne Bäume prüft. Quelle: Sophie Peschke

Doch zunächst müsse ein geeigneter Weihnachtsbaum gefunden werden. Eine halbe Stunde lang wandern Katrin und Uwe Fahrenholz zwischen den Bäumen umher: „Die richtige Höhe war noch nicht dabei und viele der Bäume sind uns oben etwas zu kahl“, meint Uwe Fahrenholz. Schließlich müsse ja auch die Weihnachtsbaumdekoration bedacht werden. „Die Suche gestaltet sich nicht ganz einfach in diesem Jahr, aber irgendwas werden wir finden.“

Forstwirt: „Im wirklichen Leben bin ich Elektrotechniker“

Forstwirt Lange packt derweil Weihnachtsbäume für andere Kunden mithilfe des Christbaumrohrs, der Netzmaschine, ein. Täglich ist der 49-Jährige in der Zeit vor Weihnachten auf der Plantage: „Allerdings nur für drei Wochen im Jahr. Im wirklichen Leben bin ich Elektrotechniker“, verrät er. Die Familie Lange habe mehrere Plantagen, um die sich Langes Eltern, Geschwister und deren Kinder gemeinsam kümmern würden – ein echter Familienbetrieb in der dritten Generation.

Ist im wirklichen Leben Elektrotechniker: Im Winter kümmert sich Gregor Lange mit seiner Familie um mehrere Weihnachtsbaumplantagen, unter anderem um die Plantage Kananohe in Hannover-Langenhagen. Quelle: Sophie Peschke

Das Weihnachtsgeschäft starte im November mit dem Verkauf von Tannengrün, ab dem 10. Dezember würde der Weihnachtsbaumverkauf beginnen. Im Rest des Jahres treffe sich die Familie lediglich ein Mal im Monat auf den Plantagen, um beispielsweise den Rasen zu mähen. „Neue Bäume pflanzen wir im August und September“, erklärt Lange und zeigt in Richtung einer Wiese, auf denen die Tannen und Fichten kaum höher als das Gras sind. „Die kleinen Bäumchen sind allerdings auch schon vier Jahre alt“, sagt Lange.

Zwölf bis 14 Jahre alt ist ein Weihnachtsbaum in der Standardgröße von zwei Metern. Quelle: Sophie Peschke

Die Weihnachtsbäume, die einen Meter hoch sind, seien meist bereits acht Jahre alt: „Die Standardgröße von zwei Metern ist mindestens zwölf bis 14 Jahre alt, aber so lange dauert es nun mal bis der Baum groß genug ist, sodass man auch was dranhängen kann und die Äste stabil genug sind“, erklärt Lange.

Die Weihnachtsbäume nennt der Forstwirt seine „Ernte: Wir pflanzen Weihnachtsbäume so wie andere Getreide anpflanzen“, vergleicht der 49-Jährige. Die Bäume die abgesägt würden, würden schließlich gleich wieder nachgepflanzt.

Perfekter Weihnachtsbaum gefunden

Weit hinten auf der Plantage kommt Katrin Fahrenholz hinter einer Tanne hervor: „Das ist er“, sagt sie zu ihrem Mann. Sie hat den für sich perfekten Weihnachtsbaum gefunden. Uwe Fahrenholz ist skeptisch: „Ist der nicht auch zu hoch?“, wundert er sich. Doch die Entscheidung ist getroffen. Der Baum soll mit. Das Paar plant, den Baum oben etwas abzusägen, damit er ins Wohnzimmer passt.

„Ist der nicht auch zu hoch?“, wundert sich Uwe Fahrenholz. Doch seine Frau ist sich sicher: Dieser Baum soll mit. Quelle: Sophie Peschke

Uwe Fahrenholz setzt die Säge an, während Katrin Fahrenholz den Baum nach hinten biegt, damit ihr Mann gut an den Stamm kommt. Keine Minute später ist der Stamm schon durchgesägt: „Ein erfolgreicher Tag“, freut sich Uwe Fahrenholz. „Weihnachten kann kommen“, meint seine Frau Katrin.

Das Absägen des Baumes dauert nicht lange: In weniger als einer Minute hat Uwe Fahrenholz mit Unterstützung seiner Frau den Baum abgesägt. Quelle: Sophie Peschke

Gemeinsam trägt das Ehepaar den Baum zur Netzmaschine. Doch bevor der Baum eingepackt wird, schneidet Forstwirt Gregor Lange noch ein paar Äste unten am Stamm ab: „Damit der Baum auch gut in den Ständer passt.“

Haben ihren perfekten Weihnachtsbaum gefunden: Am Sonntag soll er fertig geschmückt sein und für erste Fotos bereitstehen. Quelle: Sophie Peschke

Den eingepackten Baum tragen Uwe und Katrin Fahrenholz zu ihrem Auto: „Wir schmücken ihn in diesem Jahr klassisch rot“, erzählen die beiden. Schon am Sonntag soll der Baum fertig für das Weihnachtsfest geschmückt sein: „Dann wollen wir die ersten Fotos machen.“

