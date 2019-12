Ansturm in der City: Geschenke kaufen auf den letzten Drücker

Hannover

Volle Geschäfte, volle Straßen und vor allem volle Einkaufstüten: Der Tag vor Heiligabend lockte am Montag zahlreiche Besucher in die Stadt – quasi zum Geschenke kaufen auf den letzten Drücker.

Und das obwohl sich so manche Leute jedes Jahr wieder vornehmen, die Geschenke früher zu kaufen. „Anfang Dezember sag ich immer ’ach, es ist ja noch Zeit bis Weihnachten’, aber dann kommt immer so viel dazwischen“, sagt Anja Stenzel. Seit zehn Jahren nimmt sich die 47-Jährige bereits vor früher los zugehen, schließlich ist das Shoppen so kurz vor dem Fest auch nicht gerade ein großer Spaß. „Es ist voll und die Luft in den Geschäften ist extrem schlecht“, sagt sie. Der Vorsatz für das kommende Jahr: „Definitiv früher anfangen.“ Erfolgreich war sie trotzdem: In den Tüten landeten unter anderem Geschenke für den Freund und den Sohn.

Wesentlich entspannter sind Mailin Eilers (36) und ihre Mutter Liane (62) unterwegs, Die beiden sehen sich selten, weil die 36-Jährige in Stuttgart lebt. „Wir bummeln einfach ein bisschen, gehen Kaffee trinken und haben einen schönen Tag“, sagt die 62-Jährige. Gekauft wurde trotzdem noch was: „Ein Schal für meinen Vater“, so die 36-Jährige.

Auch Roxanna Platzek (40) ist von den vollen Geschäften alles andere als genervt. „Mich stört das nicht, ich könnte das jedes Jahr machen.“ Und ihr Mann Michael muss eben einfach mit. Da die beiden seit zehn Jahren in der Schweiz leben und erst am Wochenende angereist sind, bleibt überhaupt kein anderer Tag zum Einkaufen. In den Taschen landete vor allem Kleidung für den Vater, aber auch ein paar Weihnachtskarten.

Mark Koppetsch wartet unterdessen lieber vor einem Schmuckgeschäft auf seine Frau – und trägt die Tüten. „Wir fahren bald in den Ski-Urlaub und haben noch Reste gekauft“, sagt der 46-Jährige. Mit Erfolg: Seine Frau hat eine Skihose gefunden. „Ich bin froh, wenn wir nun nach fast drei Stunden bald wieder aus der Stadt fahren.“

Stefan Rasch (35) besorgt das letzte Geschenk mit seinem Kumpel Tobias Theobald (30): Eine goldene Kette mit einem Plättchen auf dem Babyfüße und der Name des gemeinsamen Kindes eingraviert sind. „Meine Frau hatte die Kette schon, hat sie aber leider verloren.“ Genervt ist er nicht von der vollen Stadt: „Ich bin noch früh dran, sonst gehe ich oft erst am 24. los.“

Etwas getrübt wurde die Weihnachtsstimmung von Problemen mit EC- und Kreditkartenzahlungen in einigen Geschäften. Mediamarkt und Saturn bestätigten auf NP-Anfrage, dass es über Mittag kurzzeitig Probleme mit den Kartenterminals gegeben habe. „Dieser hat aber auf der Seite des Zahlungsdienstleisters gelegen“, so eine Sprecherin. Ihren Angaben nach seien davon auch andere Geschäfte betroffen gewesen, zudem sei die Störung bereits nach kurzer Zeit behoben worden.

Rund 250 000 Menschen bummeln kurz vor Heilig Abend

Mit dem Weihnachtsmonat zufrieden zeigt sich Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft: „Der Beginn des Dezembers und die letzten eineinhalb Wochen waren sehr stark.“ Zwischendurch habe es einen kleinen Dämpfer gegeben, das sei jedoch nicht ungewöhnlich. Interessant werde es für die Händler vor allem wieder ab dem 27. Dezember, wenn Wertgutscheine und Geldgeschenke eingelöst werden. „Erst die letzten Tage des Monats entscheiden darüber, ob es ein guter oder ein schlechter Monat ist“, erklärt Prenzler.

Der Montag vor Weihnachten sei sehr stark besucht gewesen. Prenzler schätzt, dass etwa eine Viertelmillion Besucher in der Innenstadt waren. Das liege vor allem an der günstigen Konstellation von Brückentagen und vielen Heimkehrern, die am Wochenende angereist sind und den Montag in der Stadt verbrachten. Auch für den Heiligabend rechnet Prenzler mit einigen Besuchern. „Der Tag ist ebenfalls sehr klassisch für Heimkehrer und beginnt häufig in der Markthalle.“

Die Üstra zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Wir waren wie jedes Jahr gut ausgelastet, aber nicht übermäßig voll“, sagt Pressesprecher Udo Iwannek auf NP-Anfrage. Abgesehen von den verkehrslenkenden Maßnahmen rund um den Gratis-Fahr-Tag am 30. November, habe es keine größeren Störungen gegeben. Das liegt wahrscheinlich auch an der Sperrung des Posttunnels von Freitag (14 Uhr) bis Sonnabend (20 Uhr). „Die Maßnahme hat zur Entspannung am Ernst-August-Platz beigetragen“, so Stadtsprecher Udo Möller. Eine abschließende Beurteilung werde der Fachbereich Tiefbau jedoch erst im Januar vornehmen.

