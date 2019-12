Weihnachten und Silvester: So ändern sich Öffnungszeiten und Müllabfuhr

Hannover

Alles Wichtige zu den Änderungen wegen der Feiertage im Überblick:

An den beiden Weihnachtsfeiertagen am Mittwoch, 25. Dezember, und am Donnerstag, 26. Dezember, findet keine Müllabfuhr statt. Aha holt in der gesamten Region die Rest- und Bioabfälle sowie das Altpapier und in der Stadt Hannover die Gelben Säcke an den darauffolgenden Werktagen ab: Am Freitag werden die Mittwochstouren und ein Teil der Donnerstagstouren nachgeholt, am Sonnabend werden ebenfalls noch Donnerstagstouren gefahren, außerdem findet an diesem Tag die komplette Freitagstour statt.

An Neujahr, 1. Januar 2020, findet ebenfalls keine Abfuhr statt. In dieser Woche verschieben sich die Abholtermine ab Mittwoch jeweils um einen Tag nach hinten: Von Mittwoch auf Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Sonnabend.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Heiligabend, Sivlester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr geschlossen. Auch die aha Service-Hotline sowie die Gebühren-Hotline sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Die Museen in Hannover

Museum August Kestner: Aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen.

Museum Schloss Herrenhausen: 24., 25. und 31. Dezember: geschlossen

Historisches Museum Hannover: 24., 25., 31. Dezember: geschlossen, 1. Januar: 13 bis 18 Uhr geöffnet

Sprengel Museum Hannover: 24. und 25. Dezember: geschlossen, 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr geöffnet, 31. Dezember und 1. Januar: geschlossen

Städtische Galerie KUBUS: Aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen.

Stadtarchiv Hannover: 23. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Die Bibliotheken

Alle Einrichtungen sind am 24., 25., 26., 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Stadtbibliothek Kronsberg: 24. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Bibliothek Vahrenheide: 17. Dezember bis 2. Januar: geschlossen

Die Schwimmbäder

24. Dezember ( Heiligabend): Stöckener Bad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stadionbad: 7 bis 13 Uhr geöffnet, die Saunen bleiben geschlossen. Am 24. Dezember findet in diesen Bädern das traditionelle Kerzenschwimmen statt.

25. und 26. Dezember: Alle städtischen Bäder bleiben geschlossen.

31. Dezember: Am 31. Dezember findet in allen städtischen Bädern der traditionelle Jahresausklang statt. Stöckener Bad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stadionbad: 7 bis 13 Uhr geöffnet, die Sauna bleibt geschlossen.

1. Januar ( Neujahr): Nord-Ost-Bad: 11 bis 18 Uhr geöffnet, die Sauna bleibt geschlossen.

In den Weihnachtsferien bieten folgende Bäder zusätzliche Öffnungszeiten an:

Vahrenwalder Bad: 23., 30. Dezember, 6. Januar: bis 21.30 Uhr geöffnet

Stöckener Bad: 27. Dezember bis 14 Uhr geöffnet (Schwimmhalle und Sauna), 2. und 3. Januar: bis 17 Uhr geöffnet (Schwimmhalle und Sauna)

Stadionbad: 27. Dezember, 2. und 3. Januar: bis 21.30 Uhr geöffnet

Die Wochenmärkte

Der am Mittwoch Vormittag stattfindende Wochenmarkt auf dem Moltkeplatz (List) wird jeweils auf Dienstag (24. und 31. Dezember) vorverlegt. Alle dienstag- und mittwochnachmittags stattfindenden Wochen- und Bauernmärkte fallen am 24./25. Dezember und 31. Dezember/1. Januar ersatzlos aus. Gleiches gilt für alle sonst donnerstagvor- und -nachmittags stattfindenden Marktveranstaltungen für den zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). Zudem fallen der Wochenmarkt Klagesmarkt (Stadtteil Mitte) am 24. und 31. Dezember sowie die Märkte Jahnplatz (Vahrenwald) und Rübezahlplatz (Mittelfeld) am 25. Dezember und 1. Januar ersatzlos aus.

Alle Märkte am 24. und 31. Dezember schließen bereits um 12 Uhr.

Aufgrund der Urlaubszeit finden folgende Bauernmärkte nach den Weihnachtsfeiertagen an folgenden Orten nicht statt: Lindener Schmuckplatz am 27. Dezember und 3. Januar, Kleiner Hillen (Kirchrode) am 27. Dezember, Friedenskirche (Zoo) am 28. Dezember, Rimpaustraße (Bult) am 28. Dezember und 4. Januar, Marktkirche (Mitte) am 2. Januar sowie Lutherkirche (Nordstadt) am 2. Januar.

Weitere Einrichtungen der Stadt

Bürgeramt Aegi: 23., 27. und 30. Dezember: 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Die anderen städtischen Bürgerämter (Ausnahme Bürgeramt Aegi) sind vom 21. Dezember bis zum 1. Januar einschließlich geschlossen.

Stadterneuerung und Wohnen, Unterbringung: 24. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Bürgerservice Bauen: 23. und 30. Dezember: bis 13 Uhr geöffnet, 24. bis 27. Dezember und 1. Januar: geschlossen

Jugend- und Familienberatung: Das Beratungstelefon ist am 23., 27. und 30.12. von 13 bis 15 Uhr besetzt. (Tel. 168-49000). Die Beratungsstellen sind nur für bereits vereinbarte Termine erreichbar.

Familien Service Büro: 24. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Jugend Ferien Service: 23. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Fachbereich Schule: 23. Dezember bis 1. Januar: geschlossen

Fachbereich Senioren: 23. und 30. Dezember: bis 13 Uhr geöffnet

Die Jugendzentren und Spielparks

Am 23. Dezember bleiben folgende Einrichtungen geschlossen: Jugendzentrum Mühlenberg, Jugendzentrum Sahlkamp, Jugendzentrum Mittelfeld, Jugendzentrum Posthornstraße, Jugendzentrum Stöcken, Jugendtreff Marienwerder, Haus der Jugend, Jugendsportzentrum Buchholz, Jugendzentrum Feuerwache.

Vom 24. bis zum 27. Dezember bleiben alle Jugendzentren und Spielparks geschlossen.

Am 30. Dezember sind folgende Einrichtungen geschlossen: Jugendzentrum Mühlenberg, Jugendtreff Herrenhausen, Jugendzentrum Camp Vahrenheide, Jugendzentrum Roderbruch, Jugendzentrum Mittelfeld, Jugendzentrum Feuerwache, Haus der Jugend, Jugendsportzentrum Buchholz, Jugendzentrum Posthornstraße, Jugendzentrum Stöcken, Kinder- und Jugendhaus Hainholz, Spielpark Mühlenberg, Spielpark Linden, Spielpark Holzwiesen, Spielpark Tiefenriede, Spielpark KroKulino.

Am 31. Dezember und 1. Januar sind alle Jugendzentren und Spielparks geschlossen.

Am 2. und 3. Januar sind die Spielparks Ricklingen, List, Holzwiesen, Roderbruch und Döhren geschlossen.

