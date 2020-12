Hannover

Auch in diesem Jahr fallen die Weihnachtstage sowie Neujahr auf Werktage – was Auswirkungen auf die Müllabfuhr in Hannover hat. Statt wie in den vergangenen Jahren üblich den Müll am Folgetag abzuholen, zieht Aha die Abholung von Wertstoffen und Abfällen um einen Tag vor. Das liege zum einen daran, dass der 1. und 2. Weihnachtstag in diesem Jahr auf Freitag und Sonnabend fallen. Zum anderen sorge Aha damit „bereits vor Weihnachten für eine leere Tonne“, so das Unternehmen.

Das sind die neuen Abholtermine

Montag 21. Dezember, Abholung: Samstag, 19. Dezember

Anzeige

Dienstag 22. Dezember, Abholung: Montag, 21. Dezember

Mittwoch 23. Dezember, Abholung: Dienstag, 22. Dezember

Donnerstag 24. Dezember, Abholung: Mittwoch, 23. Dezember

Freitag 25. Dezember, Abholung: Donnerstag 24. Dezember

Zwischen den Jahren, also vom 28. Dezember bis 31. Dezember, erfolgt die Abholung von Restabfällen, Biomüll, Altpapier und gelben Säcken regulär. Lediglich Neujahr, 1. Januar 2021, entfällt die Müllabfuhr und wird am Samstag, 2. Januar, nachgeholt. Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung im Umland der Region Hannover durch Remondis.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen, Silvester sowie Neujahr geschlossen. Auch die Aha Service-Hotline sowie die Gebühren-Hotline sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Von NP