Hier finden Sie an Weihnachten Gesellschaft

Hannover

Weihnachten einsam zu Hause verbringen? Das muss nicht sein! Auch in diesem Jahr finden bieten Stadt, Kirchen und Wohlfahrtsverbände am Heiligabend 18 Weihnachtsstuben für ältere Menschen an. Bei Kaffee und Tee können sich Besucher unterhalten und sich entspannen, gemeinsam Weihnachtslieder singen oder Gedichten und Geschichten lauschen.

Im vergangenen Jahr haben 890 Senioren an den Weihnachtsstuben teilgenommen. Das Angebot richtet sich an alle Älteren, die keine Angehörigen oder Kinder haben, deren Enkel weit weg wohnen oder die nicht verreisen können. Aber auch „junge alte“ Menschen ab Ende 50 sind gern gesehen.

Gespräche bei Punsch

Die Weihnachtsstuben wollen eine Art Familienersatz sein, bei dem die Vermittlung von Geborgenheit sowie das persönliche Gespräch im Vordergrund stehen. Jede Weihnachtsstube hat ihr eigenes Programm mit Weihnachtsliedern, Gedichten oder Geschichten, mit Gesellschaftsspielen, musikalischen Beiträgen, mit Gottesdienstbesuchen und Andachten. In gemeinsamen Runden gibt es typisch Weihnachtliches wie Punsch und Gebäck oder Herzhaftes wie Brote und Würstchen – und immer Gespräche mit Anderen. Manche Weihnachtsstuben zeigen den Gästen mit kleinen Überraschungen und Geschenken, dass jemand an sie denkt.

Lesen Sie auch: Weihnachtsfeier für Obdachlose: Bürgermeisterin serviert Knödel

Geprägt werden die Stuben von den ehrenamtlichen Helfern, die von mittags bis in die Abendstunden hinein in den Kirchengemeinden und Veranstaltungsorten für weihnachtliche Atmosphäre sorgen und ohne deren Einsatz es die Weihnachtsstuben nicht geben würde.

Teilnahme ist kostenfrei

Die Teilnahme an der Weihnachtsstube ist kostenfrei. Eine telefonische Anmeldung ist zum Teil erforderlich. Weitere Auskünfte erteilen der Kommunale Seniorenservice Hannover, Telefon 0511/ 168-42345 und das Diakonische Werk, Telefon 0511/ 36 87-116.

Von Vera König