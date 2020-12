Hannover

Der kleine Tannenbaum ist mit roten und weißen Kugeln geschmückt, kleine Geschenke sind vor ihm drapiert. Die Kuba Baumratte Mikele beäugt dieses Arrangement erstmal misstrauisch, bevor er beginnt die verstecken Leckereien zu suchen, Bruder Chico kommt gar nicht erst in die Nähe der Deko mit den Leckerlis. Für die beiden ist es die erste Weihnachtsbescherung im Zoo Hannover. Verschiedene Tiere bekamen am Montag vor Weihnachten ihre Lieblingsspeisen in weihnachtlicher Verpackung, die damit verbundene Sucharbeit ist für sie eine schöne Abwechslung.

Erdmännchen zeigen sich als Meister im Auspacken

„Bei den Erdmännchen sind Mehlwürmer drin“, erklärt Pfleger Heinrich Grütter. Die zwölf Tiere stürzen sich direkt auf ein Lebkuchenhaus und einen Briefkasten aus Pappe, auch ein Paket aus Weihnachtspapier stellt Grütter ihnen hin. Die Mehlwürmer sind heiß begehrt, ganz anders als die Baumratten machen sich die Erdmännchen wild über die Überraschung her. Sogar das Geschenkpapier reißen sie vom Karton, scheinbar sind sie mit dem weihnachtlichen Auspacken gut vertraut.

Nana ist begeistert – allerdings nicht von den Leckereien

Nicht so ganz in Weihnachtsstimmung ist hingegen Eisbär-Jungtier Nana. Die Einjährige schnappt sich zwar eine Melonenscheibe vom extra aufgestellten Tannenbaum, die Deko aus roter und gelber Paprika überlasst sie ihrer Mutter Milana. Die schleckt auch genüsslich an den verteilten Sternen, Geschmacksrichtung Orange und Rote Beete, jeweils tiefgefroren mit Wasser und einem Hauch von Lebertran. Nana schmeißt in der Zeit erstmal den Baum um und macht sich an den Plastikeimer, in dem er stand. Der wird ausgiebig hochgeworfen und schließlich zum Spielen mit ins Wasser genommen. „Das war ihr Weihnachtsgeschenk“, scherzt Tierpflegerin Stefanier Leitner. Nana sei sehr verspielt. „Alles was wir ihr anbieten wird auf Schwachstellen untersucht“, schmunzelt Leitner.

Elefanten essen die Tannenbäume mit

Ähnlich verspielt gehen auch die Nasenbären Suelita und Nino ihre Leckerli-Geschenke an, allerdings eher unfreiwillig. Manchmal bleibt vor lauter Suchen fast der Kopf stecken. Mit ihren Krallen reißen sie flink das Geschenkpapier auseinander um an gekochtes Ei, trockenes Hundefutter und Hack zu kommen. Sowas gibt es für die Elefanten natürlich nicht. In ihrem Areal finden sie neben Tannenbäumen auch Bananen, dazu gibt es Gemüse wie Möhren oder Paprika.

Auspacken müssen die Dickhäuter diese Leckereien natürlich nicht, mit ihrem Rüssel sammeln sie alles gemütlich auf. Elefantenkuh Calfia nimmt sich schließlich einem der Tannenbäume an, Ast für Ast wird abgebrochen. „Bis heute Abend sind die weg“, erklärt Tiefpfleger Jens Kietzmann. Dann haben alle Tiere längst ihre Weihnachtsgaben verspeist und rätseln vielleicht noch immer, was diese ganze bunte Deko wohl sollte.

Von Stella-Sophie Wojtczak