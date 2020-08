Weichgekocht: Was tut Hannover gegen den Hitzestress?

Hannover

Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Wasser komplett verdunstet war. Dabei war der Himmel noch bewölkt, und das Gewitter in der Nacht zuvor hatte zumindest ein wenig Abkühlung mit sich gebracht. Mit Gießkannen hatten die Grünen in Linden-Limmer die Fössestraße nass gemacht. Um fünf nach zwölf am Montag. Weil es aus ihrer Sicht längst fünf nach zwölf ist. Der Klimawandel treibe die Temperaturen in die Höhe. „Viel zu heiß“ sei es auf der Fössestraße, sagt Greta Garlich, Sprecherin der Grünen in Linden-Limmer. Zu heiß vor allem für Fußgänger und Radfahrer, für die die „vierspurige Asphaltschneise“ zu einer „gefährlichen Zone“ werde.

Garlich fordert deshalb den zügigen Umbau der Straße. Nur noch zwei statt vier Spuren soll es dort für den Autoverkehr geben. Mehr Bäume wünscht sie sich, Blühstreifen, Versickerungsflächen, Sitzgelegenheiten und mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger. Der derzeitige Zustand der Straße sei „inakzeptabel“.

Studie: Kaum eine Stadt so versiegelt wie Hannover

Durchgekocht von der Hitze werden Passanten und Radfahrer jedoch nicht nur auf der Fössestraße. Breite Straßen mit keinen oder nur wenig Bäumen gibt es im nach dem Weltkrieg vor allem autogerecht wiederaufgebauten Hannover viele. Auch in großen Bereichen der Fußgängerzone staut sich die Hitze. Das liegt unter anderem daran, dass der Grad der Versiegelung groß ist. Trotz Eilenriede und anderer größerer Park- und Waldflächen im Stadtgebiet hat 2018 das Institut VdS Schadensverhütung Hannover – nach München und Oberhausen – zu den drei deutschen Großstädten gezählt, die den höchsten Versiegelungsgrad aufwiesen.

50 Städte hatte die Tochtergesellschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer (GDV), anhand von Satellitenaufnahmen und Datensätzen aus dem Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union untersucht. Dass die Versiegelung in Hannover trotz Wald- und Grünflächen so groß ist, begründete das Institut damit, dass hier die bebauten Flächen wie Wohngebiete und Straßen von besonders wenig Grün durchsetzt sind.

Klimawandel wirkt sich in Großstädten besonders extrem aus

Dass Hannover ein Hitzeproblem hat und dieses angesichts des Klimawandels immer größer wird, ist in der Stadtverwaltung längst bekannt. Sie rechnet damit, dass dieser „erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität“ der Bürger haben wird, von der Hitze seien ältere und mit Krankheiten wie Herz-Kreislauferkrankungen vorbelastete Menschen sowie Kleinkinder „in besonderem Maße betroffen“.

2012 hat sie deshalb bereits eine Anpassungsstrategie vorgelegt. Das Programm sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, die die Folgen des Klimawandels in der Stadt abmildern sollen. Nötig ist das, denn die globale Erwärmung wirkt sich in großen Städten besonders stark aus. Im japanischen Tokio beispielsweise hat der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von 1850 bis 2012 in Höhe von 0,85 Grad zu einem Anstieg der Erwärmung von 3 Grad Celsius geführt.

Hannover 2050 so heiß wie Venedig ?

Schon 2010 hatte die Stadt berechnen lassen, wie sich der Klimawandel in Hannover bemerkbar machen wird. Das Ergebnis: In der „dicht bebauten und stark versiegelten Innenstadt“ werde sich die durchschnittliche Zahl der Hitzetage von 9,6 im Zeitraum 2001 bis 2010 auf 21,9 im Zeitraum 2090 bis 2099 mehr als verdoppeln. Die durchschnittliche Anzahl der Tropennächte werde sich von 1,4 auf 9,8 Nächte deutlich steigern.

Besonders betroffen seien Stadtteile mit viel Block- und Blockrandbebauung. Für Vahrenwald beispielsweise wurde eine Steigerung der Hitzetage von durchschnittlich 8,7 auf 19,1 und der Tropennächte von durchschnittlich 1,2 auf 9,2 ermittelt. Das Klimamodell Wettreg ging 2018 sogar schon bis 2050 von einer Verdoppelung der Hitzetage in Hannover aus. Regionsdezernentin Christine Karasch warnte davor, dass es hier so heiß wie in Venedig werden könnte.

Hitzestress: Extreme Temperaturen drohen gerade in Hannovers Innenstadt zur Regel zu werden. Quelle: Rainer Dröse

Mehr Bäume und grüne Dächer sollen helfen

Die Mittel für das Programm für die Anpassung an den Klimawandel hat die Politik auf mehr als vier Millionen Euro in 2020 aufgestockt. Einiges ist auch schon geschehen. Beispielsweise hat die Stadt die frühere Busspur auf dem Friedrichswall entsiegelt, in eine Grünfläche verwandelt und dort Bäume gepflanzt. Überhaupt versucht sie bei Umbauten von Straßen, die Zahl der Bäume am Straßenrand deutlich zu erhöhen.

Den Naturschutzbund BUND unterstützt sie bei dem Programm „Begrüntes Hannover“, bei dem Fassadenbegrünungen mit bis zu 3500 Euro bezuschusst werden, Dachbegrünungen mit bis zu 10.000 Euro. Während sich Kiesdächer und schwarze Bitumenpappe auf 50 bis über 80 Grad aufheizen, betragen die maximalen Temperaturen bei bepflanzten Dächern nur 20 bis 25 Grad.

BUND-Kritik: Versiegelung geht weiter voran

Auch die Entsiegelung von Flächen wird gefördert. „Wir hatten uns allerdings mehr erhofft“, sagt Gerd Wach, der beim BUND für das Projekt zuständig ist. Seit 2017 seien 01 bis 0,2 Hektar Fläche im Rahmen des Programms entsiegelt worden. Zum Vergleich: Allein für den Neubau der MHH gehen rund zehn Hektar Kleingartenfläche verloren. „Es wird noch immer deutlich mehr Fläche versiegelt als entsiegelt“, sagt Wach.

Auch Mark Bindert, umweltpolitischer Sprecher der Grünen, kritisiert die „vielen versiegelten Flächen“. Deshalb gehe die Stadt jedoch bald auch konsequenter gegen Schottergärten vor. Wenn irgendwo ein Baum gefällt werden müsse, würden drei statt zuvor einer als Ersatz gepflanzt. „Es sind viele, kleine Bausteine, mit denen wir etwas erreichen können“. Bindert ärgert sich allerdings auch, dass es die Bauverwaltung Hausbesitzern „bisher zu schwer gemacht hat, eine Fassadenbegrünung umzusetzen“. Das müsse „unter dem neuen Baudezernenten anders werden“.

Grüne Parkplätze und dichter bauen wegen Schatten?

Er schlägt auch vor, Parkplätze nicht mehr zuzubetonieren, sondern Rasengittersteine einzusetzen, zwischen denen Grün wächst und durch die das Wasser versickern kann. „Vielleicht nicht an der Marktkirche, aber in der Südstadt kann man das locker machen“, sagt Bindert.

Ein weiterer Vorschlag der Grünen: „Enger bauen, wie im Süden Europas“. Dadurch würden zwischen den Häusern schattige Flächen entstehen. „Dann kann man vielleicht mal dem Nachbarn beim Frühstück auf den Teller schauen. Aber dafür sind die Temperaturen erträglich“, findet Bindert. Der durch die engere Bebauung anderswo gewonnene Platz könne dann für Grünflächen genutzt werden, die ebenfalls den Hitzestress reduzieren.

Unverzichtbare Frischluftschneisen

Mehr Schatten empfiehlt übrigens auch die Stadt in ihrem Anpassungsprogramm. So könne einer „Aufheizung der Innenräume entgegengesteuert“ werden. Sie schlägt zum Beispiel den Einsatz von Arkaden, Sonnensegeln, Pergolen und Laubengängen vor.

Unverzichtbar sind auch Frischluftschneisen, die die Viertel Hannovers mit kühler Luft versorgen. Erleben lässt sich deren Effekt zum Beispiel, wenn man vom stark versiegelten Schwarzen Bären in Linden-Süd ein paar Meter weiter zur Ihme schlendert, wo nicht nur der Fluss, sondern auch die angrenzenden Grünanlagen für deutlich angenehmere Temperaturen sorgen. Die Sorge, dass der ohnehin zu heißen Innenstadt die Frischluftzufuhr weitgehend abgeschnitten würde, war auch eines der zentralen Argumente der Gegner der Bebauung des Steintorplatzes. Sie hatten am Ende Erfolg. Der Platz bleibt Platz und soll nach seinem Umbau auch deutlich grüner sein als vorher. Damit Hannovers Innenstadt zumindest dort an Hitzetagen ein bisschen erträglicher wird für Fußgänger und Radfahrer.

Von Christian Bohnenkamp