Hannover

Trockenheit, erhöhte Lufttemperatur, Borkenkäfer, Eichenprozessionsspinner: Die Klimaänderungen bedingen Auswirkungen auf die Stabilität der Wälder, auch in Hannover. Die Witterungsextreme in den letzten drei Jahren schädigten die Stadtwälder in Hannover stark. Über 1000 kranke und abgestorbene Bäume, insbesondere Buchen und Birken, mussten bereits gefällt werden.

Deshalb steuert die Stadt nun gegen: Rund 3000 junge Eichen sollen bis Ende März in Hannovers Wäldern gepflanzt werden – 2000 in der Eilenriede, 1000 weitere in den Forstorten Große Heide und Mecklenheide. Wissenschaftliche Untersuchungen in den städtischen Naturwaldflächen hatten belegt, dass die Art ohne menschliches Einwirken in den nächsten Jahrzehnten aus den Stadtwäldern verschwunden wäre. Die Kosten für die Pflanzaktion bezifferte die Stadt auf 14.000 Euro.

„Die Maßnahme ist wichtig für eine ‚standfeste Zukunft‘ unserer Stadtwälder und für eine größere biologische Vielfalt in der Stadt“, sagte Sabine Tegtmeyer-Dette, Hannovers Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin. Einem Fehlen der Eichen müsse unbedingt entgegengewirkt werden: „Circa 500 Tiere wie etwa Hirschkäfer, Eichelhäher und Mittelspecht haben sich für ihre Nahrungsaufnahme auf die Eiche spezialisiert und sind damit entweder ausschließlich oder zumindest sehr stark von dieser Baumart abhängig.“

„Es ist wichtig hier einzugreifen“, sagt Sabine Tegtmeyer-Dette, Hannovers Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin und pflanzt mit Daniel Freimann und Felix Bettin mit Hohlspaten junge Eichen in der Nähe der Kleestraße. Quelle: Michael Thomas

Bereits das Dürrejahr 2018 war deutschlandweit das wärmste und sonnigste Jahr seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen. Gleichzeitig zählte es zu den niederschlagärmsten Jahren. Deutlich zu geringe Regen- und Schneemengen gab es auch in den Jahren 2019 und 2020. „1135 kranke und abgestorbene Bäume mussten gefällt werden, weil diese andernfalls im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eine potenzielle Gefahr für Menschen dargestellt hätten“, sagte Pressesprecher Dennis Dix.

Die natürliche Anpassungsfähigkeit der Bäume reicht nicht immer aus: „Die Buche braucht zum Beispiel ein feuchtes und kühles Klima und kommt mit den Klimaänderungen nicht so gut zurecht“, sagte Michael Rudolph, regionaler Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten. Der Eiche sei angesichts des Klimawandels deutlich anpassungsfähiger: „Sie kann die wärmeren Temperaturen gut vertragen und hält auch Stürmen stand“, erklärte Rudolph. Mit ihrer Pfahlwurzel sei die Eiche gut im Boden verankert und erreiche zudem auch Wasser in tieferen Bodenschichten: „Damit übersteht sie längere Trockenphasen deutlich besser als die Buche.“ Die niedersächsischen Landesforsten rechnen damit, dass wegen des Klimawandels Trockenperioden und orkanartige Stürme häufiger werden: „Zum Glück ist die Eiche ein niedersächsischer, sturmfester Baum.“

Insbesondere in den schattigen Wäldern Hannover kann sich die Eiche jedoch nicht eigenständig verjüngen. Sie zählt zur Lichtbaumart und benötigt viel Sonnenlicht. Demnach würden die jungen Eichen meist an helle Standorten gepflanzt: „Auf Kahlflächen, wo etwa Borkenkäfer oder Raupenfraß Schäden angerichtet hat, macht es Sinn, Eichen zu pflanzen“, lobte Rudolph die Pflanzaktion der Stadt. Denn auch in Hannovers Stadtwäldern stehen bis Ende März junge Eichen, wo in den vergangenen drei Jahren Lichtschächte im Wald entstanden sind.

Funktionieren wie ein Gewächshaus: Die Wuchshüllen schützen die Jungeichen und begünstigen deren Wachstum. Quelle: Michael Thomas

Zum Schutz der Bäume werden die Eichen in sogenannte Wuchshüllen gepflanzt, die wie ein Gewächshaus wirken und das Wachstum begünstigen. Die Hülsen aus Pappe oder biologisch abbaubarem Kunststoff sorgen zudem dafür, dass die Jungbäume nicht von Mäusen oder anderen Tieren verbissen werden.

Von Sophie Peschke