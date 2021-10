Wegen Sputnik: Diether Dehm zieht vors Bundesverfassungsgericht

Hannover

Wenn ein Mann wie Diether Dehm die Bühne verlässt, dann mit einem Trommelwirbel. So auch jetzt. Der Noch-Bundestagsabgeordnete der Linken, Kulturunternehmer und Autor klagt vor dem Bundesverfassungsgericht auf Anerkennung seiner Corona-Impfung. Die erste Spritze ließ sich der 71-Jährige in Moskau setzen, die zweite im Kleinstaat San Marino. „Fürs Betreten meines Sportstudios nutzt mir mein SputnikV-Impfausweis garnix“, stellt er nun fest.

Dehm schwört auf den russischen Impfstoff – anders offenbar als die meisten Russen. Bisher ließ sich dort nur jeder Dritte mit dem Vakzin schützen. Das hat verheerende Folgen: Am Mittwoch wies die Statistik 1028 Corona-Tote binnen 24 Stunden aus - so viele wie noch nie zuvor. Im selben Zeitraum wurden mehr als 34.000 Neuinfektionen gezählt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat für Ende Oktober eine arbeitsfreie Woche in seinem Land angeordnet.

Nachteile aus politischen Gründen?

Der Noch-Bundestagsabgeordnete, der dem Parlament künftig nicht mehr angehören wird, schwört indes auf Sputnik. Der Schutz gegen Corona sei wirksamer als bei jedem anderen Vakzin, behauptet er. Aber aus politischen Gründen werde ein Wirtschaftskrieg angezettelt. „Die Menschenretter der Bundesregierung“ hätten sich aufs hohe Ross gesetzt. „In dessen trojanischem Bauch sich Pentagon-Bots trollen.“

Spürbar ist Dehms Lust an Überspitzung. „Aufwändig“ sei die Impfung für ihn gewesen, räumt er ein. Mit dem Quellcode aus San Marino sei er zwar über die deutsche Grenze gekommen, nicht aber an einen Impfnachweis in Hessen, wo er seit Jahrzehnten wohnt. Das Büro in Hannover hat er aufgegeben. Die Linke in Niedersachsen muss weitgehend auf ihren ehemaligen Chef verzichten. Dehm will sich auf Satire verlegen, sich engagieren mit einer neuen Agentur.

Im Theater „ausgesperrt“

Garantiert erfährt bald ein Millionenpublikum, was ihm gerade Skurriles widerfährt: „Ich, als mit Sputnik geimpfter Deutscher, bliebe beispielsweise von einem auf 2G verpflichteten Theater oder Restaurant ausgesperrt, während dort drinnen ein mit Sputnik geimpfter Ungar freien Zutritt hätte.“

Dagegen müsse man angehen, meint der Linke. „Genau das kommt nun vors Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.“ Weil es dem Mitautor des Songs „1000 und 1 Nacht“ nicht an Geld mangelt, hat er den renommierten Karlsruher Verfassungsrechtler Prof. Dr. Christian Kirchberg für seinen Kampf gewonnen. Eben jenen Juristen, der den Deutschen Bundestag im Rechtsstreit um die CDU-Spendenaffäre vertreten hatte. Er gewann in höchster Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Einsatz für den „Feindesstoff“

Auch Dehm setzt auf Sieg. Und der sei im Interesse aller Menschen in einem freien Land, versichert er. Schließlich sei „den Antikörpern im Labor nicht nachzuweisen ist, wo sie herkommen; ob vom marktkonformen Biontech oder aus (auch unauffälliger) Genesung oder gar von Feindesstoffen aus China, Russland oder Kuba“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich könnte man den Kampf fürs vermeintlich Gute auch mit weniger Trommelwirbel führen. Aber nicht als Diether Dehm und nicht mit Mitstreitern wie Dieter Hallervorden an seiner Seite. Gut möglich, dass der Impfstoff Sputnik die Grundlage für einen neuen Corona-Song liefert. Wie heißt es im alten: „Wir woll’n mal wieder streiken und nicht nur Freiheit liken. Uns zwingt doch so ein Vieh auf Dauer nicht in die Knie.“

Von Vera König