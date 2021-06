Hannover

Wenn Ute Possekel am Auslauf von Martha vorbeiläuft, springt die Hündin auf und läuft auf die stellvertretende Leiterin des Tierheims zu: „Das ist ja toll, dass du gleich angelaufen kommst“, lobt Possekel und schaut durch die Gitterstäbe zu Martha hinüber.

Martha ist nur einer von insgesamt 54 Hunden, um die sich der Tierschutzverein Hannover aktuell kümmert. Die Nachfrage nach Haustieren ist in Zeiten des Lockdowns gestiegen. Nun flacht die Corona-Pandemie ab – und während wieder mehr Arbeit im Büro erforderlich und Urlaube möglich sind, landen die kurz zuvor angeschafften Tiere meist im Tierheim.

Die Gründe für die Abgabe von den sogenannten Corona-Tieren seien mitunter kreativ: „Es gibt plötzlich sehr viele Allergien“, berichtet Gabriele Fauken vom Tierheim Unter den Eichen in Barsinghausen. Gerade in der Vorurlaubszeit würden jede Menge Tiere in Tierheimen abgegeben werden: „Junge Hunde werden auch oft auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft, weil mit denen ja durchaus noch etwas Geld verdient werden kann“, weiß auch Ute Possekel.

Hündin Martha kommt neugierig angelaufen, wenn Tierheimleiterin Ute Possekel vorbeischaut. Quelle: Sophie Peschke

Zwar werden einige Tiere abgegeben, nicht aber mehr so fleißig adoptiert: „Was wir sehr stark bemerken ist, dass vor den Sommerferien weniger Tiere aus dem Tierheim adoptiert werden, weil natürlich alle erst einmal in den Urlaub fahren möchten“, erzählt Ute Possekel während sie über das Gelände des Tierheims in Langenhagen läuft. Neben den 54 Hunden leben aktuell 190 Katzen, 131 Kleintiere, eine Taube, ein Eichhörnchen, eine Krähe und zwei Scheine im Tierheim an der Evershorster Straße.

„Bei Welpen kann man viel falsch machen“

Auf einem von bunten Blumen umgebenen Weg begegnet Possekel Pflegerin Syara von Arnin mit einer russischen Laika-Hündin. Die mittlerweile fünfjährige Janka wurde im Tierheim abgegeben, nachdem sie das Kind der Familie angeknurrt hatte: „Die Familie hat sich so entschieden, bevor etwas Schlimmeres passieren konnte“, erzählt Possekel. Das Einfühlungsvermögen fehle Janka, weshalb sie nun auch nicht in eine Familie mit Kindern vermittelt werde: „Viele Hunde werden mit einer guten Absicht angeschafft, doch insbesondere bei Welpen kann man als Halter wirklich viel falsch machen“, weiß Possekel.

Kümmert sich: Pflegerin Syara von Arnin sorgt dafür, dass Janka genügend Bewegung bekommt. Quelle: Sophie Peschke

„Wenn die Probleme mit den Tieren nach mehreren Wochen oder Monaten auftreten, müssen die Tierheime einspringen“, so Possekel. Weil dann beispielsweise bei Problemhunden oft ein großes Maß an Erziehung notwendig werde, müsse viel Arbeit investiert werden: „Und zwar die Arbeit, die vom Halter vorher nicht investiert wurde“, weiß Possekel.

Dubiose Tierschutzvereine und Züchter

Jankas ursprüngliche Familie habe sie aus Russland von einem Tierschutzverein vermittelt bekommen: „Dieser Tierschutzverein existierte dann nicht mehr, als die Familie Fragen zu Jankas Verhalten stellen wollte und Rat suchte“, erzählt Possekel. Die Gefahr, Tiere aus dem Ausland von einem falschen Tierschutzverein zu bekommen, sei groß. „Insbesondere als die Nachfrage an Hundewelpen in der Corona-Pandemie stieg, gab es eine ganze Menge Machenschaften mit krimineller Energie“, ärgert sich Possekel.

So hätten beispielsweise auch dubiose Züchter aus dem Ausland Welpen viel zu früh von der Mutter getrennt oder gar mit falschen Impfpässen verkauft: „Die Hunde waren dann oft krank, weil sie unter schlechten Aufzuchtsbedingungen aufwachsen mussten.“

Leitet das Tierheim in Langenhagen: Ute Possekel kümmert sich mit 26 Mitarbeitenden, ehrenamtlichen Gassigehern und Tierpaten um das Wohl der insgesamt 380 Tiere. Quelle: Sophie Peschke

Possekel zeigt auf ein Gebäude vor dem eine kleine Hundestatue steht: „Das ist unser Quarantäne-Haus“, erzählt sie, „genau für diejenigen Hunde, die ohne Impfpass bei uns abgegeben werden oder bei denen der Impfpass falsche Eintragungen aufweist.“ Bei Welpen aus illegalem Hundehandel würde der Impfpass schließlich oftmals gefälscht.

Kranke Welpen aus illegalem Handel

Auf einer Wiese hinter dem Quarantäne-Haus und den drei Hundehäusern tollt Yorkshire Terrier Crawley im Gras herum. Er ist im Mai im Tierheim abgegeben worden: „Der Halter hat eine Allergie entwickelt“, sagt Possekel. Crawley läuft aufgeregt über die Wiese und macht einen glücklichen Eindruck: „Allerdings hat er ein Knieproblem“, erklärt Pflegerin Lea Trimpe. Seine Kniescheibe rutsche gelegentlich raus. Ein Leiden, dass unbedingt operiert werden müsse, sobald Crawley ausgewachsen sei: „Und so eine Operation bringt einiges an Tierarztkosten mit sich“, fügt Possekel hinzu.

Wirkt glücklich, ist aber nicht ganz gesund: Yorkshire Terrier Crawley hat ein Knieproblem: „Eine Erbkrankheit und damit ein Zeichen für eine schlechte Zucht“, weiß Ute Possekel. Quelle: Sophie Peschke

Dass die in der Corona-Pandemie angeschafften Tiere oftmals nicht von verantwortungsbewussten Züchtern kamen, macht sich jetzt bemerkbar: Für die stellvertretende Leiterin des Tierheims in Langenhagen ist auch das Knieproblem von Crawley ein klares Anzeichen für eine schlechte Zucht. Schließlich sei Crawley erst acht Monate alt: „Ein guter Züchter stellt sicher, dass die Elterntiere so ausgewählt werden, dass keine Erbkrankheiten weitergegeben werden,“ sagt Possekel während sie Crawley im Arm hält.

Dennoch habe der kleine Yorkshire Terrier alle Anlagen, zukünftig ein guter Begleiter zu sein: „Er ist ein toller, aufgeschlossener Junghund.“ Possekel streichelt Crawley über den Kopf. Dann springt der junge Hund los und sprintet über die Wiese.

Von Sophie Peschke