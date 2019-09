Die Zeit drängt, ab Sommer 2020 kehrt Niedersachsen zum Gymnasium G9 zurück. An vielen Schulstandorten fehlt dafür der Platz, die Stadt Hannover behilft sich vorübergehend mit Containern, die zu Klassenräumen umfunktioniert werden. Der Schulausschuss hat am Mittwoch weitere Raumeinheiten genehmigt, unter anderem an der Bismarckschule.