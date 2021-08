Wegen Corona zur Koch-Lehre: „Das will ich mein Leben lang machen“

Hannover

Dass die Corona-Krise vor allem die Hotel- und Gastronomie-Branche hart getroffen hat, hat ihn in seinem Vorhaben nicht beeinträchtigt. Obwohl die Betriebe im Herbst als erste dichtmachen mussten und im Frühling als letzte wieder öffnen durften. Obwohl der Großteil der Beschäftigten in Kurzarbeit musste, viele sich aufgrund der unsicheren Umstände neue Jobs suchten: Jan-Peter Ganther (26) hat sein Ziel trotzdem weiter verfolgt. „Corona hat das ganze bloß verzögert, weil eigentlich wollte ich schon vergangenes Jahr starten“, berichtet er. Nun hat es geklappt. Am 1. August hat der Hannoveraner seine Koch-Lehre Kastens Hotel Luisenhof begonnen.

Am ersten Ausbildungstag wurde er eingekleidet, bekam seine eigene Robe. So wie die vier weiteren Koch-Azubis, mit denen er die Lehre zusammen begonnen hat. In der ersten Woche stehen zunächst vorrangig Schulungen auf dem Programm. Knigge, Brandschutz, Erste Hilfe. Ein paar Mal habe er bereits in der Küche am Herd oder an der Pfanne mithelfen oder Dips und Saucen anrühren dürfen. „Aber alles noch unter Aufsicht natürlich“, sagt der 26-Jährige.

Ausbildung im Luisenhof „die höchst mögliche Liga“

Fünf Ausbildungsbewerbungen zum Koch habe er insgesamt geschrieben. Dass es am Ende das Fünf-Sterne-Hotel in der Luisenstraße wurde, freut ihn: „Das ist die höchst mögliche Liga direkt zum Einstieg.“ Noch sei er in der Orientierungsphase, sagt er und gesteht: „Momentan fühlt sich das noch wie eine riesengroße Herausforderung an in so eine funktionierende Maschine zu kommen. Da muss man erst mal seinen Platz finden.“

Insgesamt 30 Menschen sind in der Küche des Luisenhofs beschäftigt, 123 Beschäftigte hat das Hotel insgesamt. Der Großteil sei noch bis Ende des Jahres in Kurzarbeit, berichtet Marketing- und PR-Managerin Monica Schneider. Trotzdessen hätten während des Lockdowns nur zwei Mitarbeitende gekündigt, um in anderen Branchen zu arbeiten. „Den Rest konnten wir zum Glück halten.“

Wegen Corona: Vom Heil- und Erziehungspfleger zum Koch

Insgesamt hat der Luisenhof zehn Lehrlinge in diesem Jahr eingestellt (fünf Koch-Azubis und fünf Hotelfach-Azubis) und damit zwei mehr als im vergangenen Jahr. Dies sei aber nicht immer absehbar gewesen, so Schneider: „Sonst hatten wir Ende Juni schon immer alle Lehrstellen vergeben. Dieses Jahr hat es deutlich länger gedauert.“ Der Fachkräftemangel sei im Sterne-Hotel nicht so gravierend, wie in anderen Betrieben. Dennoch habe Corona die Situation verschärft. „Ich hoffe wieder stark auf bessere Zeiten.“

Koch-Lehrling Jan-Peter Ganther macht sich keine Sorgen über die Zukunft. Im vergangenen Jahr beendete er seine dreijährige Ausbildung zum Heil- und Erziehungspfleger in einem Wohnheim für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. „Das hat mir sehr viel Freude bereitet, aber ich konnte mir das nicht auf Dauer vorstellen.“ Und so war es die Corona-Pandemie, die ihn zu seiner jetzigen Passion führte. „Ich habe mich in der Zeit viel mit Kulinarik auseinandergesetzt und viel gekocht.“ Das habe ihm so viel Spaß bereitet, dass er sich bald dachte: „Das will ich mein Leben lang machen.“

Von Jens Strube