Hannover

Das anhaltend gute Wetter sowie die Sorge vor Ansteckungen mit dem Corona-Virus in Bus und Bahn haben dazu geführt, dass deutlich mehr Schüler als üblich mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Eltern berichteten der NP von „chaotischen Zuständen auf viel zu engen Radwegen“, zum Beispiel in der Südstadt, wo eine ganze Reihe von weiterführenden Schulen angesiedelt sind. „Morgens ist hier richtig Alarm“, bestätigt Lothar Pollähne ( SPD), Bezirksbürgermeister für den Bereich Südstadt-Bult.

Er sorgt sich um die Sicherheit der Schüler und appelliert an diese, dass sie „Rücksicht aufeinander nehmen“. Für Pollähne ist es damit allerdings nicht getan. Er wünscht sich – allerdings nicht nur wegen der Schüler – Tempo 30 in der kompletten Südstadt. Nur besonders wichtige Hauptverkehrsstraßen wie etwa die Hildesheimer Straße und die Marienstraße sollen davon ausgenommen werden. Auf anderen wichtigen Verbindungen wie der Geibelstraße oder dem Altenbekener Damm soll komplett Tempo 30 eingeführt werden, so der Wunsch der SPD.

Anzeige

Tempo 30 in der ganzen Südstadt – SPD will Modellprojekt

Zuvor muss allerdings die Stadt erklären, ob das auch rechtlich möglich ist. „In der kommenden Sitzung des Bezirksrates wird sich die Stadt dazu äußern. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das als Modellprojekt umsetzen können“.

Weitere NP+ Artikel

Rückendeckung bekommt Pollähne von der SPD im Rat. „Wir würden das auf keinen Fall blockieren“, sagt Fraktionschef Lars Kelich. Allerdings habe das von der CDU geführte Verkehrsministerium des Landes solche Vorhaben in der Vergangenheit „leider verhindert“.

Die SPD hatte kürzlich Schüler sogar dazu aufgerufen, wegen der Ansteckungsgefahr Busse und Bahnen zu meiden und stattdessen das Rad zu benutzen. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, hatte die SPD temporäres Tempo 30 an kritischen Kreuzungen gefordert, zum Beispiel im Bereich der Hildesheimer Straße und der Vahrenwalder Straße. Umgesetzt wurde das allerdings noch nicht.

Mehr Verkehrsinseln und Zebrastreifen

Parteichef Adis Ahmetovic schlägt vor, dass den Schülern „die sichersten Routen gezeigt werden und dann auch dafür gesorgt wird, dass sie wirklich sicher sind“. Er kann sich zum Beispiel mehr Verkehrsinseln und Zebrastreifen vorstellen. Zudem will die SPD, dass zügig mehr Fahrradständer an Schulen aufgestellt werden.

Tempo 30 in der Südstadt würden auch die Grünen begrüßen. Und nicht nur dort. „Wir sind der Ansicht, dass man das in der ganzen Stadt machen sollte, außer auf den großen Hauptverkehrsstraßen“, sagt Grünen-Verkehrsexpertin Elisabeth Clausen-Muradian. Um die Sicherheit der Rad fahrenden Schüler zu erhöhen fordert sie außerdem „getrennte Schaltungen an den Ampeln“, bei denen der Autoverkehr erst Grün bekommt, wenn die Radfahrer sicher die Straße überquert haben. „Das könnte man kurzfristig machen“, glaubt Clausen-Muradian.

Zu wenig Platz: Hier am Altenbekener Damm reichen die Fahrradständer für die Schüler schon nicht mehr. Quelle: Florian Petrow

Noch mehr Elterntaxis im Herbst?

Eine deutliche Zunahme des Radverkehrs hat auch Detlev Schiewe beobachtet, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule am Maschsee. Seine Schule habe deshalb extra 200 neue Fahrradständer bestellt, allerdings nur 100 geliefert bekommen.

Um das Gedränge sowohl auf den Radwegen als auch in Bussen und Bahnen zu reduzieren, hatte er Kontakt zu den benachbarten Schulen in der Südstadt aufgenommen, um sich auf unterschiedliche Zeiten für den Unterrichtsbeginn zu einigen. „Allerdings ohne Erfolg“, sagt Schiewe. Er hofft, dass das nun von der Stadt so festgelegt wird.

„Die Schüler verhalten sich sehr diszipliniert. Aber mit manchen Eltern haben wir es nicht so leicht“, berichtet Schiewe. Sorgen bereiten ihm vor allem die Elterntaxis, gerade mit Blick auf schlechteres Wetter im Herbst und Winter. Sie sind auch Bezirksbürgermeister Pollähne ein Dorn im Auge: „Manche würden ihre Kinder mit dem SUV am liebsten direkt ins Klassenzimmer fahren“, kritisiert er.

Sind ein Problem: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt an der Schule abliefern. Quelle: Florian Petrow

Von Christian Bohnenkamp