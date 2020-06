Wegen Corona: Zwei Bürgerämter geschlossen

Hannover

Einfach mal vorbeikommen und einen neuen Ausweis beantragen? Funktioniert in Hannovers Bürgerämtern derzeit nicht. Überall herrscht wegen der Corona-Prävention Terminzwang. Nach Ortsbesichtigung hat Ordnungsdezernent Axel von der Ohe sogar die vorübergehende Schließung zweier Anlaufstellen verfügt: Die Bürgerämter in Döhren und Ricklingen bleiben dicht.

„Die Abstandsregeln im Wartebereich, auf den Laufwegen und an den Arbeitsplätzen würden in den Bürgerbüros Döhren und Ricklingen nur den Einsatz von zwei oder drei Mitarbeitern zulassen“, sagte von der Ohe der NP. Selbst nach der Installation von Hygienewänden sei kein sinnvoller Betrieb möglich.

In einem Brief an die Bezirksbürgermeister Antje Kellner ( Döhren) und Andreas Markurth ( Ricklingen) hat der Ordnungsdezernent mitgeteilt, die Bürgerämter in ihrem Stadtteil müssten „mindestens bis zum 31. August“ geschlossen bleiben. Das in Döhren liegt an der Peiner Straße in einem Flachdachbau neben der Stadtbücherei, das Ricklinger ist im dortigen Freizeitheim untergebracht.

Tausende von Anliegen unbearbeitet

Mit der Schließung seien „Unannehmlichkeiten und weitere Wege verbunden“, bedauert der Ordnungsdezernent. Er gehe von „langer Terminvorlaufzeit“ aus, weil durch die Schließung aller Ämter Tausende von Anliegen unbearbeitet blieben. Die Stadt werde deshalb „zeitnah ein zusätzliches Bürgeramt im Hannover Service Center am Schützenplatz eröffnen“.

Ricklingens Bezirksbürgermeister Andreas Markurth kann mit dieser Ansage leben: „Wenn die Lösung nur vorübergehend ist, lässt sich das so machen.“ Auf Dauer aber brauchten die 48.000 Menschen im Stadtbezirk wieder die Verwaltungseinheit. Viele hätten schon Sorge, die Anlaufstelle sei dauerhaft geschlossen.

„Das geht so gar nicht“, schimpft Döhrens Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner. „Hier wohnen 35.000 Menschen, viele von ihnen Senioren.“ Sie glaube nicht, dass im September oder Oktober wieder eine Öffnung möglich sei.

Kommen Container?

Kellner fordert die Stadt auf, „Service wie mit einem Bücherbus zu bieten“. Oder Container zu errichten. Jetzt zeige sich, dass es ein Fehler gewesen sei, den Neubau des Freizeitheims Döhren (in dem das Bürgeramt dann untergebracht werden soll) immer wieder zu verschieben.

Ordnungsdezernent von der Ohe bedauert, dass keine andere Entscheidung möglich war. Wegen der langen Wartezeiten auf Termine in allen Bürgerämtern zeigt er sich sehr aufgeschlossen für einen Prüfauftrag aus Reihen der CDU. Die Ratsfraktion hatte vorgeschlagen, dass die Stadt im Service Center am Schützenplatz einen Dokumentenschrank installiert.

Ausweisterminal beantragt

In Ludwigsburg wird das gerade getestet. Die Stadt ist angetan von dem Terminal, das ähnlich wie eine Paketstation funktioniert. „So müssen offizielle Dokumente nicht mehr zu den Öffnungszeiten abgeholt werden, sondern werden nun rund um die Uhr am Automaten ausgegeben“, heißt es.

„Besserer Service sollte der Stadt die Investition eines sechsstelligen Betrages wert sein“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Doch im Organisationsausschuss hat die SPD sich noch mal Bedenkzeit erbeten.

Von Vera König