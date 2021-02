Hannover

Gibt es in Hannover auch in diesem Jahr keine großen Sommer-Freiluftveranstaltungen? Veranstalter wollen sich darauf aktuell zwar noch nicht festlegen, doch die Zeit drängt – und die Uhr läuft gegen den Veranstaltungsmarathon, der bereits Anfang April beginnt. Auf der Kippe steht etwa das Frühlingsfest als erste größere Veranstaltung unter freiem Himmel in der Stadt. Am 3. April soll Start sein – aber erst drei Wochen vorher will das Land seinen Fahrplan für die schrittweise Öffnung einzelner Geschäfte und Einrichtungen geben. Reicht die Zeit?

„Wir müssen abwarten, wie wir alle. Wir Schausteller sind Profis und könnten ein Frühlingsfest innerhalb von drei Wochen aus dem Boden stampfen. Die Frage ist aber, ob der Inzidenzwert bis Mitte März dauerhaft so niedrig bleibt, dass das Land eine größere Veranstaltung erlaubt“, sagt der Hannoveraner Fred Hanstein vom Schaustellerverband Niedersachsen. Verträge für das Frühlingsfest bis zum 25. April habe die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste (AG), die das Frühlingsfest ausrichtet, jedenfalls noch nicht an die rund 200 Schausteller verschickt, die Anfang April auf dem Schützenplatz stehen könnten.

Feuerwerkswettbewerb: Start erst am 21. August?

Bei der Hannoverschen Veranstaltungs GmbH (HVG), der Tochter der Tourismus- und Marketinggesellschaft HMTG, gibt es bereits Alternativpläne für den Feuerwerkswettbewerb. Für die erste Veranstaltung am 29. Mai mit Australien habe man bereits ein Ausweichdatum im Oktober in den Herrenhäuser Gärten reserviert, sagt HMTG-Chef Hans Nolte. Auch für Asien, dessen Feuerwerk für den 12. Juni vorgesehen ist, gebe es bereits vorsorglich einen Oktober-Ersatztermin. Wie genau die HVG mit dem Feuerwerkswettbewerb verfährt, will die GmbH in Kürze kommunizieren – allein schon wegen der Kartenverkäufe. Start wäre dann am 21. August mit dem Beitrag von Europa.

Das Maschseefest mit seinen jährlich rund 2,4 Millionen Besuchern im Schnitt richtet die HVG ebenfalls aus, und auch hier gilt aktuell: fest steht nichts. „Im April brauchen wir das Go vom Land für diese Veranstaltung. Sonst fehlt uns die Zeit, ein Fest in dieser Größe auf die Beine stellen zu können“, so Hans Nolte. Die Ausschreibung für die großen Stände ist vorbei, zwei große Betreiber haben sich innerhalb der Frist nicht zurückgemeldet, mit anderen Worten: zwei große Plätze sind aktuell frei.

Keine Standgebühren beim Maschseefest? „Nicht möglich“

Um wen es sich handelt, wollte der HMTG-Chef mit Verweis auf das nichtöffentliche Ausschreibungs-Verfahren nicht sagen. Wie die NP erfahren hat, soll es sich um Gosch am Geibeltreff und den Betreiber an der Maschseequelle handeln. Sollte das Maschseefest stattfinden, bleiben diese Plätze aller Voraussicht nach aber nicht frei: „Wir haben genug Nachrücker, die wir in einem neuen Ausschreibungsverfahren finden, wenn feststeht, wie das Maschseefest durchgeführt werden kann“, erläutert Nolte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Kiel hat sich die Stadtpolitik inzwischen dazu entschlossen, bei der Kieler Woche vom 19. bis 27. Juni auf allen städtischen Flächen auf Mieteinnahmen zu verzichten – als Beitrag zur Förderung der regionalen Wirtschaft. Etwa 1,5 Millionen Euro kostet dies an zusätzlichen Haushaltsmaßnahmen. Ob das Segel- und Gesellschaftsereignis überhaupt stattfinden kann, steht aktuell ebenso wenig fest wie in Hannover beim Maschseefest. Ende März soll an der Börde die Entscheidung fallen. Keine Standgebühren beim Maschseefest nach Kieler Vorbild? „Aus Sicht einer GmbH ist das nicht ansatzweise möglich. Zudem müssten wir dann unsere europaweite Ausschreibung komplett neu starten, organisatorisch und zeitlich gar nicht leistbar“, sagt Hans Nolte. Die Haupteinnahmen erzielt das Maschseefest über die Einnahmen durch Standgebühren – das Maschseefest ist dennoch nicht gewinnbringend.

Ein Schützenfest im Juli 2021? Entscheidung aktuell offen

Und auch beim Schützenfest (geplant vom 2.bis 11.Juli) und bei der Veranstaltungsreihe „Kleines Fest im Großen Garten“ vom 29. Juni bis 28.Juli gilt Stand jetzt: Durchführung offen. Dazu Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya: „Wir spielen derzeit die großen Events in verschiedenen Szenarien durch, die sich an den Regelungen zur Verhinderung von Neuinfektionen im späten Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres orientieren. Ob und in welcher Form tatsächlich veranstaltet wird, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir die Lage der Pandemie besser einschätzen können.“ Auf den Flohmarkt am Hohen Ufer müssen Fans vorerst in jedem Fall weiter verzichten: „Solange wir eine Einlass-Situation schaffen müssen, findet kein Flohmarkt statt. Das Areal einzugrenzen, zerstört das Flair dieser Veranstaltung“, sagt Hans Nolte. Die HVG ist auch für den Flohmarkt zuständig.

Von Andreas Voigt