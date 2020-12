Hannover

Hannovers Stadtbibliothek in der Südstadt und die angeschlossenen Stadtteilbibliotheken bleiben nach der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen nun ebenfalls bis zum 20. Dezember geschlossen, als Ersatz bietet die Stadt ab Donnerstag, 3. Dezember, einen Abhol- und Bestellservice über Online-Bestellungen an. Per Telefon oder E-Mail können Nutzer bis zu fünf Bücher oder andere Medien bestellen und nach Terminvergabe vor Ort abholen, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

„Für viele Menschen sind Bücher und andere Medien lebenswichtig. Ihnen und den vielen Menschen in Ausbildung wollen wir auf diesem Wege Bildungsstoff und Freizeitlektüre bieten,“ sagt die Direktorin der Stadtbibliothek Hannover, Carola Schelle-Wolff. Bibliothekskunden können in der Zentrale der Stadtbibliothek montags bis freitags in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr unter Telefon 0511 168 4 21 65 und 0511 168 4 42 06 sowie per E-Mail unter stadtbibliothek-medienbereitstellung@hannover-stadt.de Bücher und andere Medien bestellen und sie nach Terminvergabe abholen. Auch vorbestellte Medien, die bereits zur Abholung bereit liegen, können nach telefonischer Terminvereinbarung abgeholt werden, so die Stadt weiter.

Außenrückgabestelle hat 24 Stunden jeden Tag geöffnet

Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, sucht sich zu Hause aus dem Online-Katalog der Stadtbibliothek die gewünschten Medien heraus, mailt oder nennt am Telefon die Titel und Signaturen von maximal fünf Medien. Mitarbeiter der Stadtbibliothek suchen die Bestellung dann heraus, geben telefonisch eine Rückmeldung und vereinbaren mit dem Kunden einen Abholtermin. Wichtig für die Bearbeitung: Wer per E-Mail bestellt, muss Kontaktdaten hinterlassen wie Benutzer-und Telefonnummer. Weiterer Service der Stadt: Alle bereits entliehenen Medien, deren Fälligkeit in den Schließzeitraum bis 20.Dezember fällt, werden automatisch verlängert.

Die Außenrückgabestelle der Stadtbibliothek in der Südstadt an der Hildesheimer Straße ist täglich über 24 Stunden in Betrieb, so die Stadt weiter. Verlängerungen sind online oder telefonisch montags bis freitags von 11 Uhr bis 18 Uhr unter Telefon 0511 168 4 18 79 und 0511 168 4 2161 möglich. Die Ausleihe von E-Books und alle anderen Online-Angebote bleibt außerdem rund um die Uhr möglich. Fragen zu digitalen Medien beantwortet die Stadtbibliothek außerdem über ein Servicetelefon unter 0511 168 4 56 38. Kunden, die erstmalig eine Bibliothekskarte beantragen wollen, oder deren Karte abgelaufen ist, können sich unter Telefon 0511 168 4 21 69 melden.

Für die Stadtteilbibliotheken gibt es eigene Telefonnummern und E-Mail-Adressen, über die Bücher bestellt werden können. Sie hat die Stadt im Internet unter www. stadtbibliothek-hannover aufgelistet.

