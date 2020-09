Hannover

Verteilen der Buden über die gesamte Innenstadt, kein Alkoholausschank, Beschränkung des Zugangs durch Einlasskontrollen: Zuletzt hatte es einige Ideen gegeben, wie der Weihnachtsmarkt in Hannover (und anderenorts) trotz Corona-Pandemie doch über die Bühne gehen kann. Fest steht noch immer nichts, auch wenn das Land jetzt angekündigt hat, Großveranstaltungen vorerst nur bis zum 31. Oktober in Niedersachsen weiterhin zu verbieten. Bislang waren sie bis Ende des Jahres untersagt.

Kein Weihnachtsmarkt auf dem Schützenplatz

Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette ist das noch immer zu unverbindlich, am Freitag forderte sie einen „Weihnachtsmarkt-Gipfel“ für Niedersachsen mit Vertretern von Land, Kommunen und vom Städtetag. „Wir wollen etwas auf die Beine stellen. Wir wissen aber nicht, was möglich ist“, so die Dezernentin im Wirtschaftsausschuss. Für sie steht allein schon wegen der Abstandsregelungen fest: „Das, was wir als Weihnachtsmarkt gewohnt sind, wird es nicht geben.“ Allmählich brauche man aber trotzdem Klarheit über die Regelungen, deshalb sei so ein Treffen sinnvoll. Auch die Schausteller müssten wissen, woran sie seien und mit was sie planen könnten.

Eine weitere Idee war, den Weihnachtsmarkt analog dem Schützenfest eingezäunt auf dem Schützenplatz stattfinden zulassen, dazu noch mit Einlasskontrollen und Abständen von Buden und Ständen zu versehen. Das aber ist vom Tisch: „Das wollen die Schausteller nicht. Sie möchten in die Innenstadt, damit Besucher ihren vorweihnachtlichen Einkauf mit einem Bummel verbinden können“, führte Sabine Tegtmeyer-Dette weiter aus.

Von Andreas Voigt