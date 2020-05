Wegen Corona: Schuleingangstest fällt für viele Kinder aus

Hannover

Am Montag fahren die Grundschulen mit den vierten Klassen den Unterrichtsbetrieb langsam wieder hoch. Nach den Sommerferien bahnt sich für die Lehrer noch eine weitere Herausforderungen an. Weil viele Kinder ohne die üblichen Schuleingangsuntersuchungen in die ersten Klasse kommen, sind die Pädagogen dann auch als Diagnostiker gefragt.

Das Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin ist in der Region zuständig für die Schuleingangsuntersuchungen der jährlich rund 11.000 angehenden Erstklässler. 6800 von ihnen wurden bis zum 16. März untersucht. Seitdem liegen wie in ganz Niedersachsen alle weiteren Termine auf Eis. Deshalb werde es laut einer Regionssprecherin in diesem Jahr „vermutlich nicht möglich sein, alle Kinder vor der Einschulung zu untersuchen“.

Anzeige

Lehrer sollen auf Einschränkungen achten

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte bereits vor Ostern in einem offenen Brief an die Lehrer auf das Problem hingewiesen – verknüpft mit der Bitte, „möglicherweise vorliegende gesundheitliche Einschränkungen im Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen in der Schuleingangsphase zu erfassen“.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Grundschulen sehen sich dadurch mit einer neuen Herausforderungen konfrontiert, wie die Vorsitzende des Grundschulverbandes Niedersachsen, Eva-Maria Osterhues-Bruns, betont. Ihr zufolge wird bei der medizinischen Vorschuluntersuchung unter anderem das Hören und Sehen getestet. Auch wenn die Lehrer sensibel auf die Kinder eingehen und beim Schulstart genau auf mögliche Schwierigkeiten achten – für medizinische Diagnosen dieser Art seien sie nicht ausgebildet.

Lesen Sie auch: OB Belit Onay kritisiert Bund und Land bei Kita-Öffnungen

Keine Abschiedsfeste in den Kitas

Schwierig ist ihr zufolge auch, dass Projekte zwischen Kindergärten und Grundschulen, die den Übergang erleichtern sollen, ruhen. So können sich die künftigen Erstklässler nicht in gewohnter Weise von ihren Kindergärten verabschieden. „Für die Kinder ist der Übergang etwas Besonderes“, sagt Osterhues-Bruns. „Normalerweise besuchen sie die Schulen, es gibt Rituale wie eine Übernachtung oder ein Schultütenfest.“ Auch für die Lehrkräfte sei es von Vorteil, die Kinder vorab kennenzulernen. „In den letzten Jahren hat sich das breit etabliert.“

Von api