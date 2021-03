Hannover

Die Aussichten auf Besserung waren für Hannovers Gastronomie ohnehin schon bescheiden. Frühestens zum 22. März räumt die neue Landesverordnung Restaurants die Öffnung im Außenbereich ein. Doch mit der Einstufung der Region als Hochinzidenzkommune hat auch diese Hoffnung einen Dämpfer bekommen. Grund ist die Corona-Notbremse, die nun mindestens noch für weitere sieben Tage alle Öffnungsschritte nach hinten schiebt. „Es wird immer schwieriger, da noch eine Perspektive zu erkennen“, sagt Niedersachsens Dehoga-Geschäftsführer Rainer Balke.

In fünf Stufen soll es zurück in die Normalität gehen: Im Öffnungsplan der Corona-Verordnung taucht die Gastronomie erstmals bei Stufe vier auf. Ab dem 22. März könnte zumindest der Außenbetrieb wieder anlaufen, bei einer Inzidenz unter 50 sogar ohne Einschränkungen, ansonsten mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest der Gäste sowie einer vorherigen Terminbuchung. Theoretisch können Wirte also noch einige Tage hoffen, dass die Notbremse bis dahin wieder gelöst wird. Allerdings findet sich in dem Plan nicht ohne Grund die Formulierung „frühestens 22. März“. Demnach kann die vierte Stufe erst 14 Tage nach der dritten Stufe beginnen. Und die wird vom 8. März nun so lange nach hinten geschoben, bis der Inzidenz-Wert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.

Diese Strecke hinzulegen kann dauern. Am Dienstag lag der für die Bewertung maßgebliche Wert des Landesgesundheitsamtes bei 109,3. Regionssprecher Christoph Borschel geht davon aus, die Zahlen am Mittwoch sogar noch „ungewöhnlich stark“ ansteigen werden. Grund seien Meldeverzögerungen von den Laboren, die eine „starke Verzerrung der Tagesstatistik verursacht haben“. An den folgenden Tagen soll der Wert daher auch wieder sinken.

Nur 22 Prozent sind sicher, dass sie öffnen wollen

Müssen sich Gastronomen also auf eine lange Hängepartie einstellen? „Vieles ist nach wie vor unklar“, sagt Balke. Denkbar sei seiner Ansicht nach etwa, dass die Region wartet, bis sich die Zahlen unter der 100er-Marke stabilisieren und dann gleich zwei Stufen auf einmal nimmt. „Momentan sieht es aber so aus, dass eine ohnehin schon arg gebeutelte Branche noch weiter gebeutelt bleibt.“

Schon jetzt ist unter den Gastronomen die Skepsis gegenüber den ersten Lockerungen groß. Laut einer Dehoga-Umfrage sind in Niedersachsen nur 22 Prozent der Lokale sicher, dass sie allein für den Außenbetrieb öffnen werden, rund 44 Prozent winken ab, rund 34 Prozent sind noch unentschlossen. Und nur 3,4 Prozent glauben, dass es sich wirtschaftlich lohnt. Balke: „Manche würden nur öffnen, um wenigstens ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen zu können. Andere wollen einfach nur wieder arbeiten, um sich besser zu fühlen.“

Von André Pichiri