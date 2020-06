Wegen Corona: Mehr Menschen legen sich Haustier zu – Gefahr durch Betrüger

Hannover

Die freie Zeit während der Corona-Isolation hat viele Menschen offenbar dazu bewogen, ein Haustier anzuschaffen. Tierheime und Züchter berichten von einer deutlich erhöhten Nachfrage. Auch im Netz floriert das Geschäft. Weil dort aber auch viele unseriöse Anbieter unterwegs sind, rechnen Tierschützer mit schweren Folgen.

In den Tierheimen sind die Tore wegen Corona noch geschlossen – so auch in Langenhagen. Obwohl das den Prozess deutlich aufwendiger mache, würden aktuell Tiere vermittelt, sagt Sprecherin Katja Marnetté: „Das Interesse ist groß. Uns geht es aber nicht um die Masse, sondern darum den passenden Halter zu finden.“

Großes Interesse – aber auch viel Aufklärung

Auch das Tierheim Barsinghausen konnte in den vergangenen Woche Kaninchen, Katzen und Hunde „extrem gut“ vermitteln, berichtet Andrea Wildhagen. Sie ist für die Kleintiere verantwortlich und zudem stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzverbandes in Niedersachsen. Als das Leben still stand, hätten die Menschen die Zeit gefunden, sich mit einem neuen Haustier zu beschäftigen. Sie berichtet aber auch von vielen Gesprächen, in denen sie Aufklärungsarbeit leisten mussten. „Es ist uns wichtig, dass die Tiere ein gutes Zuhause finden. Wir wollen viel von den Interessenten wissen“, sagt Wildhagen.

Sucht noch immer nach einem neuen Zuhause: Der Staffordshire Terrier „Benno“ lebt bislang im Tierheim in Langenhagen. Quelle: Tierheim Langenhagen

Denn dass man aktuell wegen Corona Zeit für einen Hund hat, bedeute nicht, dass dies auch in einem halben Jahr noch der Fall ist. „Unsere große Angst ist, dass viele Hobbyzüchter den potenziellen Haltern nicht so viele Fragen stellen, wie wir das tun“, sagt Wildhagen. Sie befürchtet, dass in einigen Monaten mehr Tiere in den Heimen abgegeben oder einfach ausgesetzt werden könnten, weil einige mit ihrem neuen Haustier überfordert sind, wenn die Normalität zurückkehrt.

Unseriöse Händler mit viel krimineller Energie

Mit Sorgen betrachtet sie unseriöse Plattformen im Internet. Es würden immer mehr Katzen und Hunde neben alten Regalen und gebrauchten Toastern auf Online-Kleinanzeigenmärkten verkauft. „Es gibt teilweise nicht einmal Kaufverträge“, berichtet Wildhagen. Über die Gesundheit von Hundewelpen würden falschen Angaben gemacht. „Da steckt viel kriminelle Energie hinter“, sagt Wildhagen. Aktuell sei das illegale Geschäft nochmal um einiges profitabler.

Sie suchen ein neues Zuhause: Die beiden zutraulichen Kaninchen Gino und Gina leben derzeit im Tierheim Langenhagen. Quelle: Tierheim Barsinghausen

Sylvia Gebhardt aus Wehmingen bei Sehnde züchtet unter dem Namen „Tweedley Dee´s“ Havaneser – aufgeweckte Familienhunde mit einem niedlichen Blick. Gerade hatte sie einen kleinen Wurf mit drei Welpen. 140 Menschen hätten sich darauf beworben. „Das hat durch Corona zugenommen. Ich habe sehr viele Telefonate geführt, oft zehn an einem Tag“, sagt Gebhardt. Selbst aus dem Ausland wie Spanien, Belgien oder Norwegen habe sie Anfragen bekommen.

Auch sie stellt den Interessenten viele Frage und sucht das richtige Zuhause für ihre Welpen. Sie berichtet, dass gerade jetzt ein großer Teil der Bewerber die Arbeit, die mit einem Hund verbunden ist, unterschätzten. „Jemand der normalerweise sechs Stunden arbeitet, dem sage ich ab. Das wäre ein Drama, wenn der Hund solange alleine Zuhause bliebe“, sagt Gebhardt.

Versteigerung von Hundewelpen? „Das ist grausam“

Oder die Familie, die meint die neun Jahre alte Tochter, die jetzt gerade nicht in die Schule muss, könne sich um den Hund kümmern. „Das funktioniert nicht. Ein Hund braucht intensive Fürsorge und ist kein Spielzeug“, erklärt die Züchterin. Sie befürchtet, dass einige Interessenten auf Händler umsteigen könnten, die sich überhaupt keine Gedanken machen, wo der Hund hinkommt. Gerade die florierenden Internetgeschäfte sieht sie mit Sorge. „Es ist erschreckend, was hier gerade abläuft“, sagt sie.

Den Corona-Ansturm nutzten einige Tierhändler aus, um an schnelles Geld zu kommen. Gebhardt berichtet von einem Fall aus Niedersachsen, bei dem ein Hundewelpe unter Interessenten versteigert worden sein soll. „Das ist grausam. Es handelt sich ja um ein Lebewesen und nicht um eine Ware“, bedauert Gebhardt. Sie selbst und ihr Zuchtverein hätten sich strenge Regeln aufgelegt. Durch verantwortungslose Züchter würden indes kranke Tiere in Umlauf gebracht und auch der Rassestandard aufgeweicht. Die schweren Folgen zeigten sich womöglich erst später, befürchtet Gebhardt.

Rekordzahlen bei „Deine Tierwelt“

Sie stellt ihre Verkaufsanzeige unter anderem auf dem Madsack-Portal „Deine Tierwelt“ ein. Dort werden die Inserenten auf ihre Seriosität geprüft. Die Corona-Krise habe zu einem Reichweiten-Rekord geführt. Alleine im März hätten mehr als sechs Millionen Menschen die Vermittlungsanzeigen auf der Website angeschaut. „Diese Rekordzahlen freuen nicht nur uns, sondern natürlich auch die Tierheime und Züchter, die eine nie da gewesene Zahl von Interessenten erreichen”, sagt Geschäftsführer Daniel D’Amico

Auf die tatsächliche Zahl der angemeldeten Hunde in der Stadt hat der Trend derzeit zumindest noch keinen Einfluss. Aktuell seien 16.498 Hunde in der Stadt gemeldet, 60 mehr als noch zum Jahreswechsel. Halter sind verpflichtet ihren Hund innerhalb einer Woche nach dem Erhalt bei der Stadt anzumelden. Dies dient unter anderem dazu, die Hundesteuer zu erheben. Sie liegt für das erste Tier in Hannover bei 132 Euro im Jahr.

